وهران: تسييج موقع "بورتيس ماغنيس" يبدد مخاوف المهتمين بالتراث

وهران - تبددت مخاوف الكثير من المهتمين بالتراث بوهران بعد أن تقرر تسييج الموقع الأثري الروماني "بورتيس ماغنيس" بدائرة بطيوة (شرق الولاية) لحمايته من مختلف أشكال المخاطر الطبيعية والبشرية التي قد تهدد بقاء هذا الموقع الذي يعد متحفا مفتوحا على الهواء.

ويعد قرار حماية هذا الموقع الأثري, الذي هو عبارة عن بقايا مدينة رومانية وتم تصنيفه ضمن التراث الوطني سنة 1968 , بمثابة "نفحة أوكسجين" لإعادة الاعتبار لهذا الموقع التاريخي الذي يروي حكايات و قصص تعود للحقبة الرومانية بالجهة، حسبما ذكره مواطنون وجمعيات مهتمة بالتراث.

وقد تقرر حماية موقع "بورتيس ماغنيس" المتربع على مساحة 49 هكتار بعد زيارة والي وهران، سعيد سعيود, في يناير الماضي للموقع الذي تستدعي وضعيته تركيب سياج لوضع حد للاعتداءات المتكررة عليه خاصة من طرف أشخاص يبحثون عن الكنوز، حسبما أبرزه ل"واج" رئيس مصلحة التراث بمديرية الثقافة والفنون، جمال بركة.

وفي هذا الإطار قامت ذات المديرية بوضع دفتر شروط لانجاز هذا السياج الحديدي على مستوى جهة الموقع الأثري المحاذي للنسيج العمراني فيما تبقى الجهة الجنوبية التي تتواجد بها أرضي فلاحية مفتوحة أمام الفلاحين لممارسة نشاطهم، كما أضاف ذات المسؤول.

كما سيسمح تسييج هذا المعلم الأثري الذي استفاد من دراسة لمخطط حماية واستصلاح في 2019 بإجراء عملية حفريات بكل أمان، وفق ذات المصدر الذي أشار إلى أنه "تم اقتراح من جهة أخرى تجهيز المدخل الرئيسي بكاميرات المراقبة و تهيئة فضاء للتسلية للعائلات و الزوار و لتوقف السيارات".

وتجسيدا لعملية التسييج التي تتكفل بها بلدية بطيوة, تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 50 مليون دج، حسبما ذكره رئيس المجلس الشعبي البلدي, شريف عمر, الذي أوضح في ذات السياق أنه "يرتقب انطلاق أشغال في تركيب السياج على مساحة 1.700 متر مربع و مسافة 250 متر طولي بعد المصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2024 التي ستقدم على أعضاء المجلس البلدي في يونيو القادم".

== "بورتيس ماغنيس"، موقع بحاجة إلى تثمين ==

وتعد علمية وضع السياج "خطوة مهمة" نحو تثمين هذا المعالم وجعل بلدية بطيوة قطبا ثقافيا و تراثيا و سياحيا مما يزيد من مداخيلها مع إدراج الموقع ضمن المسارات السياحية المعتمدة بوهران، حسبما ذكرته الأمينة الجهوية للأكاديمية الجزائرية للشباب و إحياء التراث, السيدة أمال عز الدين.

ويحظى هذا الموقع الذي تم اكتشافه في القرن التاسع عشر الميلادي والذي يعتبر أكبر موقع أثري روماني بغرب البلاد باهتمام كبير من طرف المؤرخين والباحثين في التراث والآثار و طلبة الهندسة المعمارية و قبلة للعديد من الزوار المحليين و السياح الأجانب و تلاميذ المؤسسات التربوية للتعرف عن قرب عن هذا الموقع.

ويعد المعلم الأثري "بورتيس ماغنيس" من أهم الموانئ التي شيدت في الحقبة الرومانية، حسب مصادر تاريخية التي تشير إلى أن أصل مدينة "بورتيس ماغنيس" يعود إلى العهد البونيقي.

وتشير حفريات جزئية عن وجود شواهد مرتبطة بالحياة الدينية للسكان منها معبد في الهواء الطلق يقع شمال المدينة الرومانية "مغنيس" أي بمعنى ما بين المدينة و البحر.

كما عثر على أرضية هذا المعبد جرات مملوءة برماد عظام الأطفال يعتقد أنهم احرقوا كقربان أو ماتوا بصفة طبيعية و دفنوا بالموقع وفقا، لما تناولته المصادر التاريخية.

للإشارة يحتفظ المتحف الوطني العمومي "أحمد زبانة" لوهران على مجموعة من الفسيفساء التي تم العثور عليها بهذا الموقع.

كما شهد الموقع حركة تجارية مزدهرة عبر مينائها آنذاك مثلما أشارت إليه دراسات جامعية تناولت هذا المعلم الذي يحتاج إلى حفريات تميط اللثام عن خبايا هذه المدينة.