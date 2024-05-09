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مشروع جمع البيانات اللغوية لأطلس اللغات لليونسكو في طور الانتهاء

  أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 21:24     الفئـة : ثقــافــة
مشروع جمع البيانات اللغوية لأطلس اللغات لليونسكو في طور الانتهاء

بجاية - أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد اليوم الخميس ببجاية، أن المؤسسة التي يرأسها عازمة على الانتهاء قبل نهاية السنة من مشروع جمع البيانات اللغوية والثقافية لأطلس اللغات الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية، "قبل نهاية السنة الجارية".

وأوضح السيد عصاد أن "هذا المشروع يندرج في صلب مخطط عمل المحافظة السامية للأمازيغية للسنة الجارية"، مشيرا إلى أن الهدف منه "هو رسم و تحديد خارطة للتنوع اللغوي في بلادنا و الحفاظ على حيوية مختلف متغيرات اللغة الأمازيغية المستخدمة على الصعيد الوطني، من اجل ترقية استعمالها وتعليمها".

للإشارة، فإن التقرير النهائي المنبثق عن هذا العمل, هو ثمرة أبحاث واسعة النطاق أجراها خبراء كبار على مدى أكثر من عامين، بحيث أنجزوا "تقريرا دقيقا" لوضعية اللغات في الجزائر، سيما الأمازيغية التي سجلت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا على الصعيد المؤسساتي و في تعليمها على حد سواء.

وتشكل الجامعة أحسن مثال على هذا التطور, من خلال مضاعفة الهياكل المخصصة لهذه اللغة على مستواها، سيما المخابر ومراكز البحث ومعاهد الترجمة والنشر وحتى الطباعة،التي مكنت بفضل تضافر جهودها من تحقيق "تقدم ملحوظ"، وفق السيد عصاد الذي يرى في هذه الجهود "انعكاسا لالتزام عميق إزاء تثمين وترقية تراثنا اللغوي والثقافي والمحافظة عليه".

وذكر الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية من ضمن هذه الهياكل، تلك التي يحتضنها القطب الجامعي "أبوداو" الذي يتضمن كلية ومخبر للغة الأمازيغية ومركز للتوثيق ومركز للترجمة ومركز وطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية، و التي تشهد كلها "ديناميكية مميزة"، وفق السيد عصاد.

وحضر نفس المسؤول بمناسبة زيارته لولاية بجاية، حفل تنصيب اللجنة التنظيمية ولجنة التحكيم الخاصة بالطبعة ال15 لمهرجان الشعر الامازيغي المرتقب تنظيمه شهر يوليو المقبل بمدينة أقبو، على أن يتخذ خلال هذه السنة طابعا وطنيا عقب قرار وزارة الثقافة والفنون بتأسيسه كمهرجان وطني.

آخر تعديل على الخميس, 09 ماي 2024 21:53
كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع جمع البيانات اللغوية لأطلس اللغات لليونسكو في طور الانتهاء
  أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 21:24     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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