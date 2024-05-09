أولاد جلال: انطلاق الأيام الوطنية الأولى لمسرح الطفل

و في تصريح على هامش حفل افتتاح هذه التظاهرة بحضور مدير الثقافة والفنون بالولاية, منير عيسوق, أوضح رئيس جمعية "إشراق" للفنون المسرحية سيدي خالد, هشام عطافي, الجهة المنظمة لهذا الحدث الثقافي, بأن أيام أولاد جلال لمسرح الطفل في طبعتها الأولى, بدعم من وزارة الثقافة و الفنون, تتميز بمشاركة جمعيات ممثلة لولايات الشلف وباتنة والمسيلة وعين الدفلى وغليزان و ذلك إلى غاية 11 مايو وستجوب بلديات الولاية.
و أضاف المتحدث بأن أيام أولاد جلال لمسرح الطفل التي تتزامن فعالياتها مع إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لمجازر 8 ماي 1945 تهدف إلى ترسيخ ذاكرة قوية للطفل ضمن مساره العلمي من خلال تقديم عروض تربوية ترفيهية هادفة.
كما يشمل البرنامج تقديم عروض تنشيطية للدمى العملاقة خارج قاعة العرض وبث أغاني وأناشيد مع برمجة عروض بهلوانية وألعاب خفة ومسابقات فكرية للأطفال.
و تضمن البرنامج مشاركة جمعية "الرجاء" للفنون لولاية باتنة من خلال العرض المسرحي الافتتاحي بعنوان "مسرحية الأبطال" التي عرفت إقبالا لافتا للأطفال رفقة أوليائهم وجمعية "دموع الفرح" لولاية الشلف بتقديمها عروضا فنية ترفيهية وجمعية "إشراق" للفنون المسرحية التي تشارك بمسرحية بعنوان "عارف والأصدقاء" و التعاونية الثقافية والفنية "أهل الفن" للإنتاج و التوزيع المسرحي لولاية عين الدفلى بعرض بعنوان "الصندوق" وجمعية "الريشة الثقافية" لولاية غليزان من خلال عرضها "محارة".
و أشار السيد عطافي بأن الهدف من هذه التظاهرة الثقافية الموجهة للأطفال هو ترسيخ في ذاكرة الطفل أفكارا إيجابية من شأنها مساعدته في بناء مستقبله وتحديد أهدافه وتحقيق أحلامه بالعلم والاجتهاد.
من جهته, أبرز مدير الثقافة والفنون, منير عيسوق, بأن هذه الأيام الوطنية لمسرح الطفل التي تقام لأول مرة بالولاية من شأنها تضفي الفرحة والبسمة وسط الأطفال.