أولاد جلال: انطلاق الأيام الوطنية الأولى لمسرح الطفل

و في تصريح على هامش حفل افتتاح هذه التظاهرة بحضور مدير الثقافة والفنون بالولاية, منير عيسوق, أوضح رئيس جمعية "إشراق" للفنون المسرحية سيدي خالد, هشام عطافي, الجهة المنظمة لهذا الحدث الثقافي, بأن أيام أولاد جلال لمسرح الطفل في طبعتها الأولى, بدعم من وزارة الثقافة و الفنون, تتميز بمشاركة جمعيات ممثلة لولايات الشلف وباتنة والمسيلة وعين الدفلى وغليزان و ذلك إلى غاية 11 مايو وستجوب بلديات الولاية.

و أضاف المتحدث بأن أيام أولاد جلال لمسرح الطفل التي تتزامن فعالياتها مع إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لمجازر 8 ماي 1945 تهدف إلى ترسيخ ذاكرة قوية للطفل ضمن مساره العلمي من خلال تقديم عروض تربوية ترفيهية هادفة.