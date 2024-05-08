اليوم الوطني للذاكرة: عرض الفيلم الوثائقي "الشيخ العربي التبسي: شهيد بلا قبر"

الجزائر- احتضن المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, العرض الشرفي للفيلم الوثائقي "الشيخ العربي تبسي .. شهيد بلا قبر (1891- 1957)" للمخرج محمد والي, وذلك بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة المصادف ل 8 مايو من كل عام.

وتم عرض هذا الفيلم الوثائقي بقاعة المحاضرات رابح بيطاط, بمقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة, بحضور رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, ووزيرة الثقافة والفنون, السيدة صورية مولوجي, إلى جانب مجاهدين ومثقفين, وذلك احتفاء باليوم الوطني للذاكرة الذي يصادف تاريخ 8 مايو من كل سنة.

ويروي هذا الوثائقي, في 50 دقيقة, جوانب من المسار الفكري والثوري للشهيد العربي تبسي من خلال شهادات حية لمجاهدين وعائلة الشهيد وكذا حقوقيين وباحثين في التاريخ اعتبرت العربي تبسي عالما نادرا ورجلا ثوريا لخص قصة شعب مكافح, وصاحب فكر إصلاحي شامل.

وولد الشيخ العربي التبسي ببلدية قنتيس بولاية تبسة, وهو سليل عائلة معروفة بالعزة والشدة, حيث تربى في جو عائلي بدوي, إذ كان والده فلاحا في الأصل ومعلم قرآن, فكان أول مدرسة له قبل أن يتدرج في العلم إلى أن بلغ مقاعد جامعات الزيتونة بتونس ثم الأزهر بمصر, حسب ما جاء في العمل.

ويجمع الوثائقي مشاهد تمثيلية تحاكي بعض المحطات الحياتية للعلامة الجزائري ومداخلات تدعم الحقيقة التاريخية حوله, وهذا بالاستعانة بصور أرشيفية للتلفزيون الجزائري, ليرصد بذلك المخرج كيفية تشكل شخصيته الفسيفسائية التي كبرت على العلم وتشبعت بحب الوطن وانحازت للحرية المطلقة للشعب الجزائري.

وأورد الفيلم, الذي انتج بدعم من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق, عدة معلومات تخص ثقافة الرجل ورؤيته الاستشرافية للمجتمع الجزائري, حينما أسس لمدرسة تهذيب البنين والبنات وخصص قسما لتدريس البنات في تبسة ضم أكثر من 100 فتاة, فأثبت أنه رجل إصلاحي يمتلك القدرة على التوجيه والإقناع حتى أصبح صوتا مناديا للكفاح والانضمام الى صفوف جبهة التحرير الوطني.

واستطاع المخرج ان يرسم ملامح هذا الرجل الشجاع الذي رفض إملاءات جنرالات فرنسا الاستعمارية وتمسك بموقفه الوطني, رغم دخوله المتكرر للسجن وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب, فكسب ثقة قادة الثورة الجزائرية ونسق عمله معهم, ناهيك عن دروه الريادي في كنف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

كما يطرح الفيلم, من خلال سرد مسار الشهيد, مسألة جرائم الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين ويبرز أهمية التوثيق للجرائم اللاإنسانية التي تحاول فرنسا, إلى اليوم, طمسها من خلال إخفاء الأرشيف الاستعماري, خاصة فيما يتعلق بملف المفقودين بما فيهم الشهيد العربي التبسي الذي اختطف في ليلة 4 أبريل 1957 ولم يعرف مصير جثمانه الى يومنا هذا ولم يتبق لعائلته الصغيرة والكبيرة سوى روايات تروى هنا وهناك دون إثباتات".

يذكر أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أقر بموجب مرسوم تنفيذي, اعتـماد يوم 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة تخليدا لضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في 8 مايو 1945 في حق الشعب الجزائري.