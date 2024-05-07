مهرجان الجزائر الدولي للموسيقى السنفونية: الصين ضيف شرف الدورة ال13

الجزائر- ينظم المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السمفونية من 16 إلى 22 مايو الجاري بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح، بحضور فرق ومجموعات موسيقية من عدة بلدان، منها الصين كضيف شرف، بعد أن كان من المزمع تنظيمه شهر أكتوبر الماضي, حسبما أكده محافظ الهرجان، عبد القادر بوعزارة.

وسيشارك في الطبعة ال13 من المهرجان، فضلا عن الجزائر البلد المضيف ممثلا بالأوركسترا السمفونية لأوبرا الجزائر، مجموعات وفرق جاءت من ألمانيا وفرنسا وايطاليا والنمسا ومصر وسوريا وتونس وانغولا وجمهورية التشيك وروسيا وكذا فنزويلا التي تعد أول مشاركة لها في هذا الحدث لثقافي.

وسينشط حفل الافتتاح الفرقتين الموسيقيتين لأوبرا الجزائر وسوزو من الصين بقيادة كل من المايسترو لطفي سعيدي و شان سيان بالتناوب، بمعية موسيقار المالوف عباس ريغي.

وأوضح محافظ المهرجان خلال لقاء صحفي أن اختيار الصين كضيف شرف للمرة الثانية في هذا المهرجان يرجع للعلاقات الثقافية والتاريخية "المتميزة" التي تربط البلدين.

فضلا عن الأمسية الافتتاحية، ستنشط الفرقة الصينية سوزو المتكونة من 80 موسيقار، سهرة اليوم الموالي (الجمعة)، كما ستتوالى الفرق السمفونية للبلدان المشاركة طوال سبعة (7) أيام بأوبرا الجزائر على تنشيط أعمال متنوعة من الموسيقى والأوبرا العالمية.

وستكون فنزويلا في أول مشاركة لها في هذا المهرجان، ممثلة بفرقة سيمون بوليفار بقيادة المايسترو جوشوا دوس سونتوس.

علاوة عن الحفلات المقدمة بأوبرا الجزائر، ستنشط بعض الفرق الموسيقية أعمالا بمسارح وهران وبجاية وتيزي وزو وكذا المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطرزي الذي سيستقبل أوركيسترا سيمون بوليفار.

من جهته، سيستقبل المسرح الجهوي بوهران عبدالقادر علولة الفرقة الموسيقية لكل من سوريا وجمهورية التشيك "تريو بوهيمو"، أما مسرح تيزي وزو فسيستقبل الفرقة الفنزويلية "سيمون بوليفار"، في حين سيركح الأوركسترا الإيطالي "وولرد يوث" على مستوى المسرح الجهوي لبجاية عبد المالك بوقرموح.

وبالموازاة مع الحفلات، سينشط محترفون (مهنيون) جزائريون وأجانب ندوات ودروس تكوينية مخصصة للأغاني وإصلاح الآلات الموسيقية.

وفي رده على سؤال حول ميزانية المهرجان، أكد السيد بوعزارة أنه "تم تخصيص مبلغ 35 مليون دج"، منوها "بمساهمة الممولين العموميين والخواص" الذين جعلوا تنظيم هذه الطبعة "المميزة" ممكنا.

من جهته كشف المدير المركزي لمديرية تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون، السيد إسماعيل إنزاران أن الطبعة الثالثة عشر لمهرجان الجزائر الثقافي الدولي للموسيقى السمفونية تندرج ضمن "138 مهرجان تمت برمجته لسنة 2024".

وقد تم تأجيل تنظيم هذه التظاهرة بعد أن كان يفترض تنظيمها من 19 الى 26 أكتوبر، وذلك عقب تجميد وزارة الثقافة والفنون لكل النشاطات ذات الطابع الاحتفالي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء على اثر العدوان الهمجي للكيان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية.

للإشارة، المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السمفونية الذي يقام منذ سنة 2009، ينظم بالتعاون مع اوبرا الجزائر بوعلام بسايح والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.