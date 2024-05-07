عنابة: "الأرض الطاهرة" عرض ملحمي يحاكي الذاكرة في إفتتاح أيام المسرح الثوري

عنابة- إفتتحت بعد ظهر يوم الثلاثاء بعنابة فعاليات أيام المسرح الثوري بعرض مسرحي ملحمي يحاكي الذاكرة و يستحضر مجازر 8 ماي 1945 بعنوان "الأرض الطاهرة".

و يركز هذا العرض المسرحي الذي أنتج من طرف جمعية "المثلث الواقي" على مظاهرات 8 ماي 1945 من خلال الأحداث الأليمة التي عاشتها ولاية قالمة على غرار باقي جهات الوطن.

و تقاسم أدوار هذا العرض الملحمي 13 ممثلا وممثلة و يعكس التضحيات الجسام و قوة ارتباط أبناء الوطن بالأرض التي سقتها دماء الشهداء, كما صرح به لوأج مخرج هذا العمل المسرحي, عبد الوهاب سعيدي.

و من جهة أخرى, شهدت فعاليات افتتاح تظاهرة أيام المسرح الثوري التي تنظم من طرف جمعية "لؤلؤة الشرق" للفن الاستعراضي بعنابة بالتعاون مع مديرية الثقافة والفنون إقامة معرض لصور تاريخية و أداء لوحة استعراضية حول حياة الشهيدة كعبار عدرة التي سقطت في ميدان الشرف في ريعان شبابها بعنابة سنة 1961 بعدما التحقت بصفوف جيش التحرير الوطني.

و يتضمن برنامج أيام المسرح الثوري الذي يدوم ثلاثة أيام عرض مسرحيتي "المعتقل" و "وطني" لفرق درامية هاوية لكل من جمعية الكنوز الطبيعية للطارف و وتعاونية النهضة لولاية بومرداس إلى جانب عروض كوريغرافية لتلاميذ المدرسة البلدية للموسيقى بعنابة و ورشات تكوينية حول مسرح الطفل.

و تنظم تظاهرة أيام المسرح الثوري بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي وذلك في إطار إحياء اليوم الوطني للذاكرة المصادف لذكرى مجازر 8 ماي 1945.