باتنة: دعوة إلى تسجيل مشروع ترميم متحف الفسيفساء بتيمقاد

باتنة - دعت البعثة الاستعلامية للثقافة والاتصال والسياحة في ختام زيارتها إلى ولاية باتنة إلى رفع توصية للوزارة الوصية من أجل تسجيل مشروع لترميم متحف الفسيفساء بتيمقاد.

وفي ختام زيارة هذه البعثة إلى الولاية, أوضح رئيسها عبد الله العلوي في تصريح ل"وأج" ولإذاعة باتنة الجهوية أنه ''خلال زيارة متحف الفسيفساء الكائن بالموقع الأثري تيمقاد تم معاينة تصدعات وتشققات على جدرانه مما يعرض القطع الأثرية واللوحات الثمينة والنادرة التي يحتوي عليها إلى التلف ما يستدعي رفع توصية إلى وزارة الثقافة للتكفل بهذا المشكل''.

وأكد ذات المصدر بأنه ''أصبح من الضروري ترميم المتحف وتوسيعه توازيا مع إجراء بعض الإصلاحات على الموقع الأثري لتيمقاد الذي يستقبل سنويا أكثر من 100 ألف زائر من السياح الوطنيين والأجانب''.

وتم خلال يومين من زيارة اللجنة الاستعلامية للمجلس الشعبي الوطني إلى ولاية باتنة, وفق ذات المتحدث, رصد عدة نقائص بمختلف المواقع الأثرية التي زارها الوفد من بينها نقص تهيئة الدشرة القديمة ب"منعة" التي تعود لأكثر من 10 قرون وتعبيد الطريق الذي يربطها بشرفات غوفي ببلدية غسيرة وترميمه وتوفير وتهيئة الطرق المؤدية إليه.

ورصدت اللجنة المذكورة خلال زيارتها للمواقع الأثرية والسياحية بباتنة ''حاجة بعضها الماسة" إلى الحماية والتسييج كما هو الحال في الموقع الأثري ''طبنة'' ببريكة وترميم الواجهة الخارجية لقصور امدوكال العتيقة التي تعد نموذجا حيا للعمارة الطينية, وفق السيد العلوي الذي أفاد بأنه ''سيتم رفع توصية إلى وزارة الثقافة تتضمن حاجة الولاية إلى متحف عمومي وطني يخصص لعرض مختلف التحف الفنية والأثرية''.