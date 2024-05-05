الأيام السينمائية الدولية بسطيف: 21 فيلما قصيرا يتنافس على جائزة "السنبلة الذهبية"

سطيف- يتنافس 21 فيلما قصيرا مشاركا في الطبعة الخامسة للأيام السينمائية الدولية التي افتتحت سهرة أمس السبت بسطيف للظفر بجائزة "السنبلة الذهبية" تحت إشراف لجنة تحكيم تضم مخرجين و فنانين من الجزائر و خارجها, حسب ما علم اليوم الأحد من المنظمين.

و يتعلق الأمر بأفلام قصيرة تتنوع بين الدراما القوية و الكوميديا الساخرة و الأفلام الوثائقية الملهمة تعكس التجربة السينمائية لعديد المخرجين و الناشطين في مجال الصناعة السينماتوغرافية من عديد الدول على غرار تونس و الجزائر و فلسطين و مصر و قبرص و إيران و لبنان.

و قد استهلت المنافسة ضمن هذا الحدث الثقافي الدولي المنظم بمبادرة لديوان السياحة و الثقافة لبلدية سطيف تزامنا مع إحياء الذكرى 79 لمجازر 8 ماي 1945 بعرض الفيلم القصير "لعلام" للمخرج السينمائي الجزائري, أحمد عقون تدور أحداثه إبان الثورة التحريرية حول مصير طفلين تربطهما صداقة قوية و فيلم "بابردو" للمخرج الإيراني, سياوش ساعديناه الذي يروي حكاية امرأة عجوز وحيدة تتذكر طفولتها المريرة بعد أن رأت طائرة ورقية تسقط على شجرة منزلها و فيلم "بوملة" للمخرج الجزائري, يزيد يتو, الذي يتطرق إلى الزواج التقليدي.

وستتواصل المنافسة طيلة أيام التظاهرة بعرض عديد الأفلام القصيرة الأخرى من بينها فيلم "فلسطين 87" للمخرج الفلسطيني بلال الخطيب و "في رمشة عين" للتونسي لسعد الحاجي و "بيروت أنثى" للمخرج اللبناني, حلمي نوح و غيرها.

و تقوم لجنة تحكيم مختصة مكونة من فنانين و مخرجين سينمائيين على غرار, جعفر قاسم و العمري كعوان (الجزائر) و نورس أبو صالح (فلسطين) و كذا كوثر الباردي (تونس) بتقييم الأفلام المتنافسة و اختيار الفائزين في هذه الأيام السينمائية بأحسن الأعمال المتكاملة والظفر بالجوائز المخصصة للظاهرة "السنبلة الذهبية" و "الفضية" و "البرونزية" و "جائزة لجنة التحكيم".

و قال بالمناسبة رئيس لجنة التحكيم, المخرج السينمائي و التلفزيوني, جعفر قاسم بأنه "يتشرف بالمشاركة ضمن لجنة التحكيم لتقييم الأفلام القصيرة المتنافسة في إطار الطبعة الخامسة للأيام السينمائية الدولية بسطيف", مؤكدا على أهمية هذه الأيام في اكتشاف المواهب في مجال الصناعة السينماتوغرافية سواء من الناحية التقنية أو الفنية أو من ناحية التمثيل.

ودعا جعفر قاسم الجمهور و محبي الفن السابع و الهواة بالولاية إلى حضور الأفلام القصيرة التي سيتم عرضها بالمناسبة, مشيرا إلى أهمية الفيلم القصير في تقديم رسالة هادفة للمجتمع.

و ستتواصل فعاليات الأيام السينمائية الدولية بسطيف التي يشارك في طبعتها الخامسة فنانون و وجوه سينمائية و مخرجون من 10 دول إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل, حيث برمج العرض الشرفي لعديد الأفلام على غرار فيلم "بن مهيدي" للمخرج الجزائري, بشير درايس, و فيلم "إلى آخر الزمان" للمخرجة الجزائرية ياسمين شويخي و كذا "معطف كبير الحجم" للفلسطيني نورس أبو صالح.