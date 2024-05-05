افتتاح الأيام السينمائية الدولية بحضور لافت للفنانين و الناشطين في مجال الصناعة السينماتوغرافية

سطيف - افتتحت سهرة اليوم السبت بقاعة "الدوم" بالمركز التجاري "بارك مول" بسطيف, الطبعة الخامسة للأيام السينمائية الدولية بحضور لافت للفنانين و المخرجين و الناشطين في مجال الصناعة السينماتوغرافية من داخل و خارج الوطن.

وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية التي تحمل شعار "فيلم من أجل الغد" وتنظم تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 79 لمجازر الثامن ماي 1945 بسطيف وقالمة وخراطة وتتواصل إلى السابع من مايو الجاري بحضور قياسي للجمهور أغلبه من الشباب و العائلات استمتعوا بمشاهدة صناع السينما و نجومها يمرون على البساط الأحمر صانعين مشهدا ثقافيا جميلا وسط الأضواء و الأهازيج و التصفيقات.

و أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف, السيد حمزة بلعياط خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة التي تنظم بمبادرة من ديوان الثقافة و السياحة لذات البلدية و حضرتها السلطات المدنية, على ''أهمية هذه التظاهرة الفنية في تعزيز الثقافة و الفن بالولاية و اكتشاف مواهب جديدة في مجال الصناعة السينماتوغرافية ''.

و اعتبر من جهته رئيس ديوان السياحة و الثقافة لبلدية سطيف خالد مهناوي أن هذه الأيام السينمائية الدولية هي فضاء للالتقاء بين صناع السينما و الناشطين في مجال الصناعة السينماتوغرافية من داخل و خارج الوطن و فرصة للتحسيس بأهمية السينما في بناء جسور التواصل الثقافي و الفني و فتح مجال التعاون و التبادل السينمائي بين الدول المشاركة .

و حضر هذه التظاهرة وجوه فنية و سينمائية جزائرية معروفة على غرار مصطفى لعريبي و ليديا لعريني و فوزي بن براهم و حسان كشاش و هشام مصباح و غيرهم.

كما يشارك في هذه التظاهرة السينمائية مخرجون سينمائيون من الجزائر و تونس و سوريا و لبنان و فلسطين و مصر و قبرص و ايران من بينهم جعفر قاسم و يوسف محساس و كريستين أنداري و علي عيساوي و هاجر سباطة و نورس أبو صالح.

وانطلقت بالمناسبة المنافسة بين الأفلام القصيرة المشاركة في هذه التظاهرة للظفر بجائزة السنبلة الذهبية و الفضية و البرونزية حيث استمتع الحضور بعرض 4 أفلام قصيرة هي "لعلام" للمخرج الجزائري أحمد عقون و " باباردو" للمخرج سياوش ساعديناه من ايران و "سمينة" لأحمد باركية من تونس و كذا "1+1" للمخرجة آلاء محمود من مصر.

و ستقوم لجنة تحكيم مختصة مكونة من جعفر قاسم و العمري كعوان من الجزائر و نورس أبو صالح من فلسطين و كوثر الباردي من تونس بتقييم الأعمال المتنافسة و اختيار الفائزين .

كما تم بالمناسبة العرض الشرفي لفيلم" الطيارة الصفراء" للمخرجة الجزائرية هاجر سباطة الذي يتناول الممارسات غير الإنسانية و الشنيعة التي ارتكبها الجيش الاستعماري الفرنسي خلال الثورة التحريرية المباركة ( 1954 – 1962) .