رئيس الجمهورية يقرر التكفل بالوضع الصحي للفنانة بهية راشدي ونقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج

الجزائر - قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التكفل بالوضع الصحي للفنانة بهية راشدي ونقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج, حسب ما أورده بيان لوزارة الثقافة والفنون اليوم السبت.

و أوضح البيان أن وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, قامت اليوم السبت بزيارة إلى بيت الفنانة والممثلة القديرة بهية راشدي للاطمئنان على صحتها وتبليغها أن رئيس الجمهورية قد قرر التكفل بوضعها الصحي ونقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج.

وكانت الفنانة, وهي من مواليد البليدة في 1948, قد أعلنت مؤخرا عن إصابتها بمرض السرطان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

في هذا السياق, قررت وزيرة الثقافة والفنون أن تحمل دورة هذه السنة لمهرجان أدب وسينما المرأة لولاية سعيدة اسم الفنانة بهية راشدي تكريما وتقديرا لمشوارها الفني.

جدير بالذكر أن الممثلة القديرة بهية راشدي تعد من الوجوه الفنية البارزة في المشهد الفني الجزائري من خلالها أدوارها في السينما والدراما التلفزيونية منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي.