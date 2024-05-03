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مشاركة قرابة 20 ولاية في المعرض الوطني للفنون والثقافات الشعبية

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 ماي 2024 13:58     الفئـة : ثقــافــة

عين الدفلى - شاركت قرابة 20 ولاية من مختلف مناطق الوطن في المعرض الوطني للفنون والثقافات الشعبية الذي تم افتتاحه, أمس الخميس, على مستوى المتحف البلدي "أمحمد بوقارة" بخميس مليانة, بولاية عين الدفلى.

وأكد مدير الثقافة والفنون بالولاية, عبد الحكيم جامع, أن تنظيم هذه التظاهرة الثقافية التي تعرف مشاركة قرابة 20 ولاية من مختلف جهات الوطن والمستمرة إلى نهاية الشهر الجاري, تدخل في إطار إحياء شهر التراث (من 18 أبريل إلى 18 مايو), حيث حضر حفل التدشين عدة مسؤولين من مختلف القطاعات وفنانين محليين.

وأضاف السيد جامع أن هذه التظاهرة تسمح للمواطنين باكتشاف عادات وتقاليد العديد من مناطق الوطن, كما تشكل فرصة "للتعريف والتذكير بالتراث المادي واللامادي والموروث الثقافي الذي تزخر به بلادنا, والذي تسعى وزارة الثقافة والفنون للحفاظ عليه".

كما أشار ذات المسؤول الى أن المعرض الوطني للفنون والثقافات الشعبية الذي يظم مشاركين من عدة ولايات, على غرار تمنراست, تيميمون, تيزي وزو, البويرة, المدية, الجزائر العاصمة, و تلمسان, "فرصة" لمختلف الحرفيين لعرض وبيع منتجاتهم الفنية والحرفية.

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مشاركة قرابة 20 ولاية في المعرض الوطني للفنون والثقافات الشعبية
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 ماي 2024 13:58     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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