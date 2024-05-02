"تحيا فلسطينا": كتاب جديد للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الشلف - يعرض حاليا بالصالون الوطني للكتاب بالشلف "حسيبة بن بوعلي" (1-4 مايو) مؤلف جديد تحت عنوان "تحيا فلسطينا" "LEVE PALESTINA" الذي صدر سنة 2024 عن دار النشر "ميديا اندكس" من تأليف مجموعة من الشعراء الجزائريين، عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وأكدت مديرة دار النشر "ميديا اندكس"، مليكة شعلال، في تصريح ل/وأج على هامش مشاركتها في فعاليات الصالون، أن هذا الكتاب الجديد الذي جاء في 154 صفحة باللغتين العربية و الفرنسية، يندرج في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني و توثيق تضحيات الشهداء و استبسال المقاومة الفلسطينية لاسيما خلال العدوان الصهيوني الأخير.

وأضافت أن فكرة تأليف هذا الإصدار الذي شارك فيه أزيد من 20 شاعرا من مختلف مناطق الوطن، بقصائد تستبسل تضحيات الفلسطينيين و تتغنى ببطولاتهم في مواجهة كل أشكال الاضطهاد و الجرائم ضد الإنسانية، جاءت في ظل الإنتاج الأدبي المعتبر بخصوص هذه القضية و بغية الإسهام بمبيعات هذا المؤلف في العمليات التضامنية الموجهة للفلسطينيين.

وشارك في كتاب "تحيا فلسطينا" عدة شعراء، على غرار نادية بلقاسمي و فاتح أقران، و أرفقت أغلب القصائد بصور من تصميم الفنان التونسي فوزي معاوية، و التي ساهمت في إضفاء لمسة فنية إضافية على هذا المؤلف، علما أن دار النشر نظمت مؤخرا عدة عمليات بيع بالتوقيع بعدد من المعارض.

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واعتبر الشاعر فاتح أقران من الجزائر العاصمة، أحد المشاركين في هذا العمل بقصيدتين، الأولى نظم كل بيت منها استلهاما من أحرف كلمة "فلسطين" ، والثانية بعنوان "الأبرياء" حول الأطفال الفلسطينيين الذين يقصفون يوميا، أن هذا الكتاب هو "وقفة تضامنية لفئة الشعراء و الأدباء مع الشعب الفلسطيني".

ولقد استحسن عدد من الزوار الذين اقتربت منهم /وأج بعين المكان، هذه الالتفاتة من طرف الأدباء، معتبرين أن المقاومة و التضامن مع القضية الفلسطينية ينبغي التعبير عنه بكل الأشكال و لدى كل الفئات.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض الوطني للكتاب "حسيبة بن بوعلي"، يشهد مشاركة أزيد من 20 دار نشر مع عرض عدد معتبر من العناوين و الإصدارات بمختلف اللغات في مجالات التاريخ و الأدب و العلوم، وستختتم هذه الفعالية الثقافية السبت المقبل.