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الفيلم الإسباني "ماتريا" يتوج بالجائزة الكبرى "الغزالة الذهبية" لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 ماي 2024 19:02     الفئـة : ثقــافــة
الفيلم الإسباني &quot;ماتريا&quot; يتوج بالجائزة الكبرى &quot;الغزالة الذهبية&quot; لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي

عنابة - توج الفيلم الروائي الطويل "ماتريا" للمخرج الإسباني ألفارو جاجو بالجائزة الكبرى "الغزالة الذهبية" لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في طبعته الرابعة التي اختممت سهرة الثلاثاء إلى الأربعاء بحضور وجهوه سينمائية عربية و أخرى تمثل بلدانا بحوض البحر الأبيض المتوسط وجمهور غصت به قاعة المسرح الجهوي عز الدين مجوبي .

يتناول هذا الفيلم الذي أنتج سنة 2023 موضوعا اجتماعيا بحتا من خلال قصة أم عاملة تعيش ظروفا اجتماعية صعبة للغاية وتقاوم يوميا بالعمل هنا وهناك من أجل لقمة العيش وضمان مستقبل أفضل لابنتها.

يعكس الفيلم صورة قوية للمرأة الصامدة في وجه الظروف الصعبة وهو الدور الذي أدته الممثلة  ماريا فاسكيز التي توجت في فيلم "ماتريا" بجائزة "أحسن ممثلة" في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في طبعته الرابعة .

توج بجائزة "أحسن دور رجالي" الممثل الفلسطيني صالح بكري عن دوره في الفيلم الفلسطيني بعنوان "الأستاذ" للمخرج فرح النابلسي الذي يصور قصة مدرس فلسطيني يحاول أن يعبر بطلابه إلى بر الأمان عن طريق العلم وفي الوقت ذاته يلقنهم كيف لا ينحنون للمحتل الصهيوني.

وعادت جائزة "أحسن سيناريو" في فئة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم التركي "روزينانت"، فيما نال جائزة لجنة التحكيم لهذه الطبعة فيلم "فرانس فانون" للمخرج الجزائري عبد النور زحزاح .

في فئة الأفلام الوثاقية، نال جائزة "أحسن فيلم وثائقي" الفيلم الإيطالي " "صارورة" للمخرج نيكولا زمبيلي، فيما عادت جائزة "أحسن فيلم قصير" للفيلم الفلسطيني القصير "سوكرانيا 59" لمخرجه عبد الله الخطيب.

وتم إدراج في الطبعة الرابعة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي جائزة الجمهور تحمل اسم المخرج الراحل "عمار العسكري" الخاصة بتصويت الطلبة على أفلام جزائرية تم عرضها بالمدرسة العليا للتسيير بعنابة أنتجت في إطار ستينية عيد الاستقلال و التي نالها الفيلم الجزائري "الطيارة الصفراء" للمخرجة هاجر سباطة.

تميز حفل اختتام الطبعة الرابعة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بتكريم وجوه فنية معروفة عالم السينما العربية من بينهم الفنانين فتحي الهداوي  من تونس و مصطفى شعبان من مصر إلى جانب الفنانة المصرية شيرين والسينمائي الجزائري مرزاق علواش الذين كانوا من بين الحضور.

تم في السهرة الختامية للمهرجان التي استهلت بمقاطع الموسيقية للأركسترا السانفونية أوبيرا الجزائر وأداء غنائي للمطرب كمال بناني عرض فيلم بعنوان "يومين" للمخرج السوري باسل الخطيب و الذي أدى الدور الرئيسي فبه الفنان القدير، دريد لحام .

قد عاشت مدينة عنابة على مدار ستة أيام (24-30 أبريل) على وقع الفن السابع وسط حضور لافت للجمهور الذي لم يفوت الفرصة لمشاهدة 70 فيلما في الطبعة الرابعة لمهرجان الفيلم المتوسطي بمشاركة 18 بلدا متوسطيا.

آخر تعديل على الأربعاء, 01 ماي 2024 19:48
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الفيلم الإسباني "ماتريا" يتوج بالجائزة الكبرى "الغزالة الذهبية" لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 ماي 2024 19:02     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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