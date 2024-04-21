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سطيف: الأيام الوطنية التاسعة لأغنية الشعبي من 30 أبريل إلى 4 مايو

  أدرج يـوم : الأحد, 21 أفريل 2024 11:23     الفئـة : ثقــافــة
سطيف: الأيام الوطنية التاسعة لأغنية الشعبي من 30 أبريل إلى 4 مايو

سطيف - ستحتضن سطيف في الفترة الممتدة من 30 أبريل إلى 4 مايو الأيام الوطنية لأغنية الشعبي في طبعتها التاسعة لهذا العام بمشاركة 19 فنانا، حسبما علم اليوم الأحد من رئيس الجمعية المحلية "الرشد الثقافي" التي بادرت بتنظيم التظاهرة.

وصرح في هذا الشأن، مصطفى بوتشيش لـوأج بأن لجنة انتقاء القصائد المكونة من أكاديميين وفنانين وشعراء في مجال الشعر الشعبي قد اختارت 19 قصيدة لفنانين هواة من عدة جهات من الوطن من بينهم لأول مرة صوت نسوي من ولاية تيبازة سيتنافسون على المراتب الثلاثة الأولى التي خصصت لها جوائز تحفيزية.

وأضاف نفس المتحدث بأن القائمين على هذه الفعالية الفنية قد استلموا منذ مارس 2024 (تاريخ فتح فترة إيداع ملفات الترشح للمشاركة), إلى غاية يوم أمس السبت 42 طلب مشاركة, ليتم انتقاء 19 قصيدة سيؤديها فنانون بدار الثقافة "هواري بومدين".

كما سيخصص على هامش التظاهرة جناح بدار الثقافة "هواري بومدين" خاص بالأعمال الأدبية للشاعر والكاتب الراحل الطيب قتال (1950-2023)، وفقا لما ذكره ذات المصدر.

كما ستنظم بالمناسبة مسابقة وطنية في القصيدة الشعبية مفتوحة أمام جميع الفئات العمرية سترافق التظاهرة تخليدا لروح الفقيد الطيب قتال نظير الإسهامات التي قدمها في المجال.

آخر تعديل على الأحد, 21 أفريل 2024 13:23
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سطيف: الأيام الوطنية التاسعة لأغنية الشعبي من 30 أبريل إلى 4 مايو
  أدرج يـوم : الأحد, 21 أفريل 2024 11:23     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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