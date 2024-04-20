وزارة الثقافة والفنون تقيم حفل استقبال على شرف الفنانين بالجزائر العاصمة

الجزائر - أقامت وزارة الثقافة والفنون, اليوم السبت بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة, حفل استقبال على شرف الفنانين الجزائريين بمناسبة عيد الفطر, حضره مبدعون من مختلف ولايات الوطن وفي شتى المجالات الفنية والإبداعية.

وعرف هذا البرنامج الاحتفائي حضور وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم والتكوين المهني والثقافة, محمد الصغير سعداوي, ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال, كمال سيدي السعيد, وفنانين من أجيال مختلفة من ممثلين وموسيقيين ومسرحيين ومخرجين وكتاب ومنتجين وغيرهم.

وقالت السيدة مولوجي لدى افتتاحها هذا الحفل أن "لقاء جمهور الفنانين الجزائريين من كل ربوع وطننا الحبيب اليوم ومن كل المجالات الفنية والإبداعية وفي أجواء شامخة بفضائل المحبة ليدعونا إلى الحرص على تعميم جمالية الرسالة النبيلة التي تضطلع بها الثقافة والفنون, ليس في الارتقاء بذائقة الجماهير فحسب, وإنما في تأكيد الانتماء الوطني لكل ما يخدم مجتمعنا, ويسهم في التنمية الثقافية والمعرفية في بلادنا", مضيفة أن "باسم هذه المعاني السامية نرفع كل التقدير والاحترام لكل فنان جزائري يؤمن بالمسؤولية الثقافية, الوطنية والحضارية".

وأردفت الوزيرة تقول "إننا اليوم وكما رفعنا واجب الوفاء لكل الفنانين الجزائريين المساهمين في دفع عجلة الفعل الثقافي علينا أن نرفع أيضا خالص وأسمى العرفان لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي ظل حريصا على الارتقاء بالمشهد الفني وبوضع الفنانين في بلادنا إلى جانب تشجيع المبدعين, وخاصة الشباب والناشئة منهم".

وعلى مدار ساعتين من الزمن, عرف الحفل أيضا برمجة العديد من الفقرات الموسيقية التي تفاعل معها الفنانون الحاضرون, وقد كانت المناسبة كذلك فرصة لهؤلاء لفنانين للالتقاء ببعضهم البعض ولتبادل أطراف الحديث مع السيدة مولوجي.