المهرجان الثقافي الوطني لأهليل: أكثر من 25 فرقة تشارك في الطبعة ال 16 بتيميمون

و عاشت الواحة الحمراء الليلة الماضية أول فقرات هذه التظاهرة التراثية في أجواء إحتفالية متميزة صنعتها فرق أهازيج أهليل من إقليم قورارة على ركح مسرح الهواء الطلق وسط تجاوب كبير للجمهور الذي استمتع بها إلى ساعات متأخرة من الليل.
و تميزت مراسم افتتاح هذه الطبعة من المهرجان الثقافي الوطني لأهليل (18 الى 20 أبريل) باستعراض للفرق المشاركة بوسط مدينة تيميمون بحضور السلطات المحلية حيث ستتنافس الفرق المشاركة على لقب الطبعة.
و خلال كلمة له بالمناسبة أكد ممثل وزارة الثقافة والفنون، سليمان حاشي، وهو مدير مركز البحث في عصور ما قبل التاريخ أن الجزائر حققت إنجازا كبيرا بخصوص تسجيل تراث أهليل قورارة ضمن قائمة التراث الثقافي للإنسانية للمنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
و يعد نشيد قورارة الأزلي أحد الطبوع الغنائية الفنية التي تتميز بها الواحة الحمراء تيميمون وهو عبارة عن قصائد شعر باللسان الزناتي القوراري تتضمن رسائل التوحيد والتهليل وسير الأولياء والتصوف، فضلا عن قصائد تذكر تفاصيل الحياة اليومية لسكان المنطقة، كما أوضح الفنان فولاني البركة أحد أعمدة أهليل بالمنطقة.
و من جهته أكد محافظ المهرجان باحسي محمد أن مهرجان هذه السنة تزامن تنظيمه مع انطلاق شهر التراث (18أبريل-18 مايو ) بعد أن تم اختيار شخصية الطبعة و هو الراحل الداموسى أو بحفوظ وهو أحد رموز تراث أهليل بالمنطقة.
جدير بالذكر أن سكان قورارة على موعد مع سهرات تراثية تؤديها فرق محلية ومن ولايات أخرى (فرق ميزاب من ولاية غرداية وزمار بوعلي و إفلالن تمقطن من ولاية أدرار و الموسم والميا والبارود من ولاية بني عباس) على ركح مسرح الهواء الطلق ضمن فعاليات مهرجان أهليل التي تنظم تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون وبإشراف والي ولاية تيميمون.