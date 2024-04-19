بجاية: مولوجي تشرف على إطلاق شهر التراث

و أكدت الوزيرة أن اختيار بجاية "ليس من قبيل الصدفة", مضيفة أنه هذا الاختيار يقوم على "المؤهلات التراثية" للولاية و "الرصيد التاريخي والحضاري الذي تتمتع به", إضافة الى خبرتها في مجال إدارة المخاطر.
و أشارت الوزيرة بهذا الخصوص الى أن الزلازل المتتابعة التي هزت مدينة بجاية في 2021 و2022 قد "أظهرت صمود سكانها وتضامنهم", وكذا "قدرة السلطات المحلية على الاستجابة لها".
للتذكير, فقد تعرض العديد من المعالم التاريخية الى أضرار متفاوتة الخطورة بسبب الهزتين, ولكنها رممت جمعيها تقريبا في أقل من أربع سنوات.
و يتعلق الامر بالقصبة, والتي أسست في القرن 15, المسرح الجهوي عبد المالك بوقرموح, وهو صرح ثقافي هام بالولاية يعود تاريخه إلى سنة 1936, اضافة الى حصن برج موسى وحصن سيدي عبد القادر, المبنيان في القرن 15.
كما تعرضت العديد من البنايات والمنشئات العمرانية الى أضرار كبيرة, على غرار "باب البحر" و"باب الفوكة", اللذان يعود تاريخهما إلى فترات حكم الحماديين والموحدين في القرن 11.
و قد افتتحت القصبة والمسرح الجهوي ابوابهما للزوار, اما حصن برج موسى, وهو قلعة اسبانية كبيرة فهو محل دراسة إعادة تأهيل وترميم, بما في ذلك المتحف الموجود بداخله والذي يحمل الاسم نفسه. أما بخصوص الابواب القديمة للمدينة, فهي محل أشغال هندسية وبناء دقيقة, من المنتظر ان تنتهي مع نهاية السنة الجارية.
و أعربت الوزيرة التي اغتنمت الفرصة لتفقد المعالم كل على حدى, عن رضاها عن ديناميكية العمل لترميمها, حيث اعتبرت في هذا الشأن أن بجاية يمكن ان تكون ولاية "نموذجية" في هذا المجال, و"مثالا يحتذى به عبر الوطن".
و بمناسبة الزيارة, قامت الوزيرة بتدشين معهد للموسيقى أطلق عليه اسم الفنان الراحل جمال علام.
و أقيم المعهد الذي يتميز بطابع هندسي فريد, في مكان كان يأوي محكمة بجاية القديمة, والتي انهار جناحها في مارس 2011, مما أعطى فرصة لإعادة بنائها وتخصيصها للفن والموسيقى.