بجاية: مولوجي تشرف على إطلاق شهر التراث

و أكدت الوزيرة أن اختيار بجاية "ليس من قبيل الصدفة", مضيفة أنه هذا الاختيار يقوم على "المؤهلات التراثية" للولاية و "الرصيد التاريخي والحضاري الذي تتمتع به", إضافة الى خبرتها في مجال إدارة المخاطر.

و أشارت الوزيرة بهذا الخصوص الى أن الزلازل المتتابعة التي هزت مدينة بجاية في 2021 و2022 قد "أظهرت صمود سكانها وتضامنهم", وكذا "قدرة السلطات المحلية على الاستجابة لها".