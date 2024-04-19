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وزارة الثقافة تقدم ملف الزليج لإدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو بإسم الجزائر

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 أفريل 2024 08:00     الفئـة : ثقــافــة
وزارة الثقافة تقدم ملف الزليج لإدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو بإسم الجزائر

بجاية- أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، يوم الخميس بمدينة بجاية لدى إفتتاحها شهر التراث (18 أبريل- 18 مايو)، عن تقديم قطاعها "خلال شهر أبريل الجاري" لملف "فن الزخرفة المعمارية بالزليج، خزف مينائي: المعارف والمهارات المرتبطة به" لإدراجه بإسم الجزائر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو.

و قالت الوزيرة أن الجزائر تحصي "11 عنصرا غير مادي ضمن قوائم التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو, وهي تعمل على تصنيف المزيد من العناصر اللامادية, حيث تم في مارس 2023 إيداع ملف تصنيف اللباس التقليدي للشرق الجزائري إلى جانب الملف العربي المشترك الخاص بالحناء والذي سيتم الفصل فيه شهر ديسمبر 2024".

و في هذا السياق, أشارت أيضا السيدة مولوجي إلى أنه "تم التحضير هذه السنة وبشكل استباقي لعشر ملفات مبرمجة للتسجيل خلال السنوات القادمة في قائمة التراث الإنساني لدى اليونسكو".

و أكدت الوزيرة أن قطاعها الوزاري "يعمل على تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية والعلمية والمنهجية لتشكيل بنك معطيات وطني لعناصر التراث الثقافي غير المادي من خلال عمليات التوثيق والتسجيل على مختلف الدعائم وتحديد توزيعها في ربوع الوطن, بالتنسيق بين مؤسساتنا تحت الوصاية من مديريات الثقافة والمتاحف الوطنية ودواوين الحظائر الثقافية ومختلف مراكز البحث وبالشراكة مع المؤسسات الجامعية ومختلف فعاليات المجتمع المدني".

و كانت اليونسكو قد أدرجت في ديسمبر 2023 ملف "النقش على المعادن: الذهب، الفضة والنحاس, المهارات والفنون والممارسات" على قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية باسم الجزائر وتسعة بلدان عربية أخرى.

آخر تعديل على الجمعة, 19 أفريل 2024 12:07
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وزارة الثقافة تقدم ملف الزليج لإدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو بإسم الجزائر
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 أفريل 2024 08:00     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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