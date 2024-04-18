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تلمسان: عرض أزيد من 10 آلاف عنوان في معرض للكتاب

  أدرج يـوم : الخميس, 18 أفريل 2024 11:16     الفئـة : ثقــافــة

تلمسان- يشهد معرض الكتاب الخاص بمكتبات بيع الكتب المنظم بدار الثقافة "عبد القادر علولة" بتلمسان بمناسبة إحياء يوم العلم عرض أزيد من 10 آلاف عنوان في مختلف الاختصاصات.

و يضم هذا المعرض الذي تنظمه المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "محمد ديب" إلى غاية 30 أبريل الجاري برواق الفن "عبد الحليم همش" عددا معتبرا من الكتب في شتى المجالات الثقافية و الاجتماعية و الفكرية بالإضافة إلى القصص الأدبية و الدينية مع تخصيص مساحة واسعة لكتب الأطفال.

و يسجل هذا المعرض توافد ملحوظ للمواطنين من مختلف الفئات العمرية خاصة الذين لديهم ميول كبير للمطالعة و آخرين من فئة الطلبة الباحثين عن العناوين الجديدة في مجال تخصصاتهم العلمية.

كما سيتم على هامش هذا المعرض تنظيم برنامج ثقافي متنوع يشمل عرض عناوين و تنشيط موائد مستديرة حول الملكية الفكرية و حقوق التأليف و أدب الطفل و ورشات و إبرام اتفاقيات توأمة بين نوادي فكرية و غيرها من النشاطات لمختلف الفئات العمرية ، وفق ما صرح به لوأج مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "محمد ديب" لتلمسان زين الدين طرشاوي.

و ذكر بأن هذا المعرض الذي سجل توافدا معتبرا خلال اليومين الأولين يهدف إلى دعم مكتبات بيع الكتب و تقريب الكتاب من المواطن و تشجيع المطالعة العمومية و ترقيتها.

آخر تعديل على الخميس, 18 أفريل 2024 12:46
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تلمسان: عرض أزيد من 10 آلاف عنوان في معرض للكتاب
  أدرج يـوم : الخميس, 18 أفريل 2024 11:16     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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