الملتقى الدولي "الشيخ عبد الكريم دالي" من 25 إلى27 أبريل بالمسرح الوطني الجزائري

الجزائر - ينظم الملتقى الدولي "الشيخ عبد الكريم دالي" من 25 إلى 27 أبريل الجاري بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي بالجزائر العاصمة، حسب ما أفادت به، اليوم الأربعاء، رئيسة الملتقى وهيبة دالي.

وأوضحت وهيبة دالي، وهي أيضا حفيدة الفنان عبد الكريم دالي (1914- 1978) ورئيسة "مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي"، في ندوة صحفية تم خلالها استعراض البرنامج التفصيلي لهذا الملتقى أن هذا الأخير يقام برعاية من وزارة الثقافة والفنون وبالتنسيق مع مؤسسة المسرح الوطني الجزائري محي الدين باشطارزي و"مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي" وهو ذو طابع علمي أكاديمي حيث سيترأس لجنته العلمية الموسيقي نور الدين سعودي وبمشاركة مجموعة من الباحثين في مجال التراث الموسيقي الجزائري الكلاسيكي، من الجزائر وخارجها، وهذا بهدف "استكشاف منجز ومسار هذه الشخصية الفنية العبقرية التي ساهمت في الحفاظ على طابع الموسيقي الأندلسية الجزائرية العريقة".

وأوضحت المتحدثة أن الحقل الثقافي والتراث الفني الموسيقي في الجزائر "بات يشهد في الآونة الأخيرة عديد المحاولات والمناورات المغرضة التي تقودها أطراف إقليمية ترمي الى الاستحواذ على مكونات الموروث الثقافي والهوياتي المميز لعراقة وأصالة شخصيتنا، مما أصبح يستدعي التصدي لهذه المزاعم والإفتراءات التي تجانب الواقع وتتعارض كليا مع الحقائق التاريخية المرتبطة بعناصر هويتنا وموروثنا الثقافي والموسيقي الذي تألقت في صونه وتطويره أسماء فنية وموسيقية بارزة على غرار الفقيد الشيخ عبد الكريم دالي".

وأشارت المتحدثة إلى أن هذا الملتقى خصص، إلى جانب المداخلات الأكاديمية، عرض فيلم تسجيلي حول الشيخ عبد الكريم دالي وسهرات فنية للتعريف بمختلف الجمعيات التي تعمل على التكوين الفني والحفاظ على إرث الموسيقى الأندلسية الجزائرية على غرار جمعية "مقام قسنطينة"، جمعية "الفن والنشاط" بمستغانم، "نادي الشبيبة الجزائرية سلام" من تلمسان، إلى جانب عرض فني بعنوان "الشيخ عبد الكريم دالي عبر الزمن" من إحياء الفنانة ليلى بورصالي.

وقالت وهيبة دالي من جهة أخرى أن التحضيرات جارية لإطلاق الطبعة الجديدة من "جائزة الشيخ عبد الكريم دالي لأحسن أداء غنائي أندلسي"، حيث تهدف هذه الجائزة إلى "ترقية المواهب الشابة وإثراء سجل الموسيقى الأندلسية الجزائرية".

من جهته، أشار رئيس اللجنة العلمية للملتقى، نور الدين سعودي، أن هذا الملتقى الموسوم ب "الشيخ عبد الكريم دالي، البعد الفني والتاريخي الوطني" والذي بادرت بتنظيمه "مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي" سيتطرق من خلال مداخلاته لعديد المحاور الهادفة لإبراز مكانة الفن والموسيقى الكلاسيكية الجزائرية في تشكيل الشخصية الوطنية للشيخ عبد الكريم دالي، إلى جانب إسهام هذه الشخصية الفنية الفذة في ميدان التكوين الفني وتدوين العمل الموسيقي التراثي وكذا إبداعه في الكتابة والتأليف.

كما سيسلط الباحثون الجامعيون والأكاديميون المشاركون القادمون من مختلف الجامعات الجزائرية وكذا من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتونس الضوء على مختلف الجوانب التي ميزت مسار وعطاء الفنان الشيخ عبد الكريم دالي ومساهمته في الحفاظ على الموسيقى الأندلسية الجزائرية وصيانتها من الاندثار وذلك بهدف التعريف بجهود هذه الشخصية الفنية في مجال الحفاظ على مدرسة الأندلسي العريقة في الجزائر، إذ ترك رصيدا يقدر ب 700 ساعة من التسجيلات الموسيقية، يقول سعودي.

وذكر المتحدث بأهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات الدولية للتعريف بجهود الفنانين الجزائريين في الحفاظ على الموسيقى الأندلسية التراثية، مشيرا إلى أنه من بين مداخلات هذا الملتقى "الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية: الرهانات والتحديات"، "حياة ومآثر الشيخ عبد الكريم دالي"، "الشيخ عبد الكريم دالي، تجسيد للعبقرية الموسيقية الجزائرية الخالصة"، كما سيتم تنظيم مائدة مستديرة تتناول إشكالية "الحفاظ على التراث وإشكالية التحقق من المصدر" في الموسيقى الأندلسية، إضافة إلى التطرق إلى مواضيع أخرى متعلقة بالمحافظة على هذا الإرث الفني والموسيقى العريق.