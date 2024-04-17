توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة "أشبال الثقافة" في طبعتها الثانية

و تم توزيع جوائز "أشبال الثقافة" في جو احتفالي بهيج حضره مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة, محمد الصغير سعداوي, ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية, محمد شفيق مصباح, إلى جانب وزير الاتصال محمد لعقاب, ووزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, وكذا ممثلي هيئات وطنية.

و قالت السيدة مولوجي بأن هذه الجائزة التي "تنظمها وزارة الثقافة والفنون برعاية من السيد الوزير الأول ووفق التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يولي فائق العناية ضمن التزاماته بتعزيز الإنتاج الثقافي ودعم المبدعين في الفنون والآداب, وعلى غرار جوائز أخرى, تؤكد مرافقة الدولة الجزائرية للفاعلين في المجال الثقافي والفني والمعرفي على حد سواء, من مثقفين وأدباء وفنانين وخاصة فئة الشباب والناشئة".

و أضافت الوزيرة أن تنظيم هذه الجائزة يعبر أيضا "عن العناية الخاصة التي أولتها القيادة السياسية في بلادنا لدعم الإنتاج الثقافي باعتباره ,وفق الرؤية الجديدة, واحدا من ركائز التنمية المستدامة التي تساهم في الارتقاء بالمجتمع الجزائري وازدهار الاقتصاد الوطني بالإنتاج المعرفي والثقافي".

و تحدثت الوزيرة عن الأديب والمجاهد الراحل محمد الشبوكي الذي تحمل الجائزة في طبعتها الثانية اسمه بصفته "واحدا من العلامات الثقافية والأدبية الشامخة في تاريخ الثقافة الجزائرية" و"صاحب النشيد الشهير (جزائرنا يا بلاد الجدود), تلك القصيدة الثورية التي اهتزت لها السجون في الزمن الاستعماري الغاشم فتحطمت على أسوار كبرياء الثورة كل القيود والمناورات".