إنطلاق فعاليات الطبعة الأولى لملتقى تيارت العربي للفنون التشكيلية

و قد استقطبت التظاهرة المنظمة على مدى ثلاثة أيام بمبادرة من جمعية لمسات للفن والإبداع جمهورا عريضا من المهتمين بالفن التشكيلي والخط ويتضمن عرض أكثر من 50 لوحة فنية وتقديم مداخلات حول مسيرة الفنان "محمد دميس" وإقامة ورشة للرسم يشارك فيها مختلف الفنانين.
و أبرز رئيس الجمعية المذكورة عبد الهادي بودواية أن الهدف من هذه الفعالية التي أخذت طابعا عربيا لأول مرة بعد أن كانت في السابق وطنية هو "تعريف الجمهور بالطاقات الفنية المحلية والوطنية وكذا الترويج لهذا الفن الأصيل وكذا لموروثنا السياحي والأثري لدى أشقائنا العرب".
و أكد بالمناسبة أن هذا الملتقى الذي يقام برعاية من وزارة الثقافة والفنون يسعى الى إبراز الوجوه الفنية الناشطة في حقل الفن التشكيلي وذلك بتكريمها وتسليط الضوء على أعمالها.
و قد تم اختيار الفنان "محمد دميس" كونه مثل الجزائر أحسن تمثيل في 17 تظاهرة دولية مع إتاحة الفرصة للجمهور للإطلاع على أعماله الفنية في الطابع الرمزي والتجريدي وغيرهما وفق المصدر ذاته.
و من جهته أشاد الفنان "محمد دميس" القادم من مدينة عنابة بهذه الالتفاتة التي تزامنت وإحياء يوم العلم "الذي يذكرنا بالعلامة عبد الحميد بن باديس وكل علماء الجزائر إضافة الى أنها تقام بولاية تيارت العريقة التي تمتلك جمهورا مثقفا وذواقا".