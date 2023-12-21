المسابقة الوطنية للفنون التشكيلية "عبد الحليم همش" بتلمسان : فوز زرقاوي سيد أحمد من معسكر

تلمسان- فاز الفنان التشكيلي, زرقاوي سيد أحمد, من ولاية معسكر بالمرتبة الأولى في الطبعة ال 15 للمسابقة الوطنية للفنون التشكيلية "عبد الحليم همش" التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الخميس بدار الثقافة عبد القادر علولة لتلمسان.

وتم في ختام هذه التظاهرة المندرجة في إطار الصالون الوطني للفنون التشكيلية تكريم أصحاب المراتب الثلاثة الأولى حيث تحصل الفنان التشكيلي غياط أدم من ولاية تلمسان على المرتبة الثانية و ميلاط مهدي من ولاية أم البواقي على المرتبة الثالثة.

وتم بالمناسبة أيضا عرض الأعمال المشاركة التي تضمنت لوحات في الفن التشكيلي تم التعبير من خلالها على موضوع القضية الفلسطينية.

كما تضمنت مراسم حفل الاختتام تكريم المشاركين في هذه التظاهرة بشهادات تقديرية.

ويذكر أن الطبعة ال15للصالون الوطني للفنون التشكيلية "عبد الحليم همش" المنظمة على مدار أربعة أيام من طرف دار الثقافة "عبد القادر علولة" بالتنسيق مع مركز الفنون والمعارض لتلمسان والوكالة الجزائرية للإشعاع ستختتم غدا الجمعة.