Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المسابقة الوطنية للفنون التشكيلية "عبد الحليم همش" بتلمسان : فوز زرقاوي سيد أحمد من معسكر

  أدرج يـوم : الخميس, 21 ديسمبر 2023 19:03     الفئـة : ثقــافــة

تلمسان- فاز الفنان التشكيلي, زرقاوي سيد أحمد, من ولاية معسكر بالمرتبة الأولى في الطبعة ال 15 للمسابقة الوطنية للفنون التشكيلية "عبد الحليم همش" التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الخميس بدار الثقافة عبد القادر علولة لتلمسان.

وتم في ختام هذه التظاهرة المندرجة في إطار الصالون الوطني للفنون التشكيلية تكريم أصحاب المراتب الثلاثة الأولى حيث تحصل الفنان التشكيلي غياط أدم من ولاية تلمسان على المرتبة الثانية و ميلاط مهدي من ولاية أم البواقي على المرتبة الثالثة.

وتم بالمناسبة أيضا عرض الأعمال المشاركة التي تضمنت لوحات في الفن التشكيلي تم التعبير من خلالها على موضوع القضية الفلسطينية.

كما تضمنت مراسم حفل الاختتام تكريم المشاركين في هذه التظاهرة بشهادات تقديرية.

ويذكر أن الطبعة ال15للصالون الوطني للفنون التشكيلية "عبد الحليم همش" المنظمة على مدار أربعة أيام من طرف دار الثقافة "عبد القادر علولة" بالتنسيق مع مركز الفنون والمعارض لتلمسان والوكالة الجزائرية للإشعاع ستختتم غدا الجمعة.

وقد عرفت مشاركة 28 فنانا من تسع ولايات مع إقامة معرض لأزيد من 100 لوحة فنية وتنظيم ورشة في الفن التشكيلي أطرها الفنانان مصطفى نجاعي وسعيد شندر وندوة حول "معنى العمل الفني" من تأطير الناقد الفني جلفاوي عبد الرحمن.

كلـمات مفتـاحيــة :
المسابقة الوطنية للفنون التشكيلية "عبد الحليم همش" بتلمسان : فوز زرقاوي سيد أحمد من معسكر
  أدرج يـوم : الخميس, 21 ديسمبر 2023 19:03     الفئـة : ثقــافــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.21

كرة القدم/ حادث : إدارة شبيبة القبائل تتبرع بحافلة لفائدة مولودية البيض وإعانة مالية…

23.12.21

هيومن رايتس ووتش: شركة "ميتا" أسكتت الأصوات المؤيدة لفلسطين في ظل العدوان الصهيوني على غزة

23.12.21

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يحذر من كارثة في غزة بسبب غياب الرعاية الصحية

23.12.21

أشتية يدعو لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وعدم السماح بإعادة احتلاله مرة أخرى

23.12.21

استئناف الرحلات بين الجزائر العاصمة وبيروت يعكس دعم الجزائر وتضامنها الدائم تجاه لبنان

23.12.21

الأمم المتحدة تكشف عن إعدام الاحتلال 11 مدنيا فلسطينيا أعزل أمام عائلاتهم بغزة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.12.19

2023: الجزائر الجديدة تستمر في تحقيق نجاحات دبلوماسية

23.12.19

الذكرى ال4 لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية: "عنوان يعكس المكاسب الهامة المحققة"

23.12.20

إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج

23.12.20

رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي

23.12.19

الجزائر/الصين: الفريق أول شنقريحة يستقبل اللواء فان جيانجون والرئيس المدير العام لشركة…

23.12.20

المجلس الشعبي الوطني : جلسة علنية غدا الخميس للتصويت على أربعة مشاريع قوانين