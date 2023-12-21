وهران: تكريم الفائزين في المسابقة الأدبية الوطنية "أم سهام"

و يهدف هذا التكريم المنظم في إطار اليومين التكريميين للطبعة الثالثة للمسابقة الأدبية الوطنية للشاعرة عمارية بلال المعروفة باسم "أم سهام" لتشجيع الفائزين وتحفيزهم على مواصلة الإبداع، حسبما أبرزه ل (وأج) رئيس الجمعية الثقافية "آثار العابرين" بوهران المنظمة لهذه المسابقة.

و تم خلال هذه المراسم توزيع الجوائز على الفائزين الثلاث الأوائل في الطبعة الثالثة لهذه المسابقة و ذلك بحضور كضيوف شرف أربعة ممن تم تكريمهم في الطبعات السابقة إلى جانب جمع من المثقفين و الباحثين في الأدب و الفن.

و قد تحصلت أمال برحمة من تمنراست على الجائزة الأولى للطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية لجائزة "أم سهام" عن قصتها "بيوتيكا" و عادت المرتبتان الثانية و الثالثة على التوالي لقصة "عطرك لا يخذلني" لغطاس أسماء محمد من توقرت و قصة "عارض" لآسيا رحاحلية من سوق أهراس.

و عادت الجوائز التشجيعية إلى سبعة متسابقين من تلمسان (إثنين) وعين الدفلى وتوقرت و الوادي و الطارف وغرداية، وفق منظمي المسابقة.

كما تم خلال اليومين التكريمين المنظمين من طرف دار الثقافة و الفنون و جمعية "آثار العابرين" تنظيم زيارات سياحية وثقافية لوهران، علما أن الطبعة الثالثة للمسابقة الأدبية "أم سهام" عرفت مشاركة 102 مبدع من مختلف ولايات الوطن والتي تم إطلاقها في الصيف 2023.

للتذكير، تركت الأديبة الراحلة "أم سهام " (1939-2021) رصيدا أدبيا متنوعا في الشعر على غرار "أبجدية نوفمبر" و "شاهد على العصر" و "فلسطين" و في القصة "الرصيف البيروتي" و "يوميات أم علي" وغيرها من الأعمال الأدبية.