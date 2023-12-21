إطلاق طلبات عروض وطنية مفتوحة لاستغلال مساحات وفضاءات ثقافية محمية عبر خمس ولايات

الجزائر - أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن إطلاق طلبات عروض وطنية مفتوحة لاستغلال مساحات وفضاءات متواجدة على مستوى 5 ولايات مسيرة من طرف الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه "في إطار المقاربة الاقتصادية التي تبنتها وزارة الثقافة والفنون تحت إشراف السيدة الوزيرة صورية مولوجي وتنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بتحفيز الاستثمار في الموارد الثقافية من مواقع ومعالم تاريخية, تعلن وزارة الثقافة والفنون على إطلاق طلبات عروض وطنية مفتوحة لكراء مساحات وفضاءات مسيرة من طرف الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية وفق شروط محددة على مستوى خمس (05) ولايات كمرحلة أولى وهي ولاية تبسة, ولاية برج بوعريريج, ولاية جيجل, ولاية تلمسان وولاية ورقلة".

وأضاف بأن هذه العروض من شأنها "إتاحة الفرصة للخواص من أجل كراء واستغلال عدد من المساحات والفضاءات التابعة للمواقع والمعالم الأثرية المسيرة من طرف الديوان".

وتندرج هذه الخطوة "ضمن إستراتيجية تسعى من خلالها الوزارة إلى تفعيل نشاط المواقع والمعالم ومتاحف المواقع, وتحقيق ظروف خدماتية تنافسية لفائدة المواطن يشرف عليها محترفون من القطاع الخاص", وفق المصدر.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من هذه العروض المفتوحة إلى التقرب من فروع الديوان على مستوى الولايات المعنية بالعروض لسحب دفاتر الشروط وذلك قبل تاريخ 07 يناير 2024, مع نشر عناوين مقرات تلك الفروع على موقعها الرسمي.