مستغانم: الطبعة السادسة للمهرجان الوطني لشعر الشباب من 22 إلى 26 ديسمبر الجاري

مستغانم - ستنظم بمدينة مستغانم فعاليات الطبعة السادسة من المهرجان الوطني لشعر الشباب في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 ديسمبر الجاري، حسبما أستفيد يوم الأربعاء من المنظمين.

و ذكر ذات المصدر أن "هذه التظاهرة الثقافية و الشبانية ستقام بمشاركة زهاء 100 شاعر و شاعرة من 25 ولاية يتنافسون في مسابقات المهرجان الثلاثة في الشعر العربي الفصيح و الملحون و الأمازيغي".

و اختار المنظمون خلال هذه الطبعة شعار "رسالة الشعر في الحياة مقدسة - تحية لغزة و تحية لفلسطين" للتأكيد على أهمية الشعر في المقاومة و دور الشعراء في تعزيز الشعور الوطني و الانتماء لقضايا الأمة.

و سيتم على هامش هذه التظاهرة التي تدوم خمسة أيام, تنظيم الندوة الوطنية السادسة حول "شعر الشباب" بمشاركة أساتذة و باحثين مختصين بمخيم الشباب ببلدة صلامندر.

و يتضمن برنامج التظاهرة ورشات تكوينية في الأصناف الشعرية الثلاثة و أمسيات أدبية و سهرات فنية في مختلف الطبوع الموسيقية المحلية فضلا عن رحلة ترفيهية و سياحية لمعالم تاريخية و أثرية لمدينة مستغانم, يضيف نفس المصدر.

للتذكير, توج بالطبعة السابقة التي أقيمت في نوفمبر 2022 الشاعران هارون عمري (فئة شعر الفصيح) و فاروق كويزي (فئة الشعر الملحون) من ولاية المغير و الشاعر رمضان بن سالم من ولاية تمنراست (فئة الشعر الأمازيغي).

و نال شعراء من أم البواقي و الجلفة و تمنراست المراتب الثانية في الفئات الثلاثة على التوالي و عادت الجوائز الأخرى لولايات الوادي و برج بوعريريج و الطارف.

و يهدف هذا المهرجان الذي تنظمه مديرية الشباب و الرياضة لولاية مستغانم بالتنسيق مع الرابطة الولائية للنشاطات الثقافية و العلمية للشباب, إلى انتقاء مواهب في المجال الشعري و الأدبي و تشجيع الشعراء الشباب وتطوير إمكاناتهم اللغوية و البيانية و ترقية الذوق الفني في مجالات الشعر الثلاث و هي الفصيح و الشعر الشعبي (الملحون) و الشعر الأمازيغي, كما أشار إليه المنظمون.