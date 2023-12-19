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الصالون الوطني للفنون التشكيلية بمعسكر: انطلاق دورة تكوينية حول الفن التشكيلي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 14:13     الفئـة : ثقــافــة

معسكر ـ انطلقت اليوم الثلاثاء بدار الثقافة "أبي رأس الناصري" لمعسكر دورة تكوينية حول الفن التشكيلي وذلك في إطار الطبعة ال15 للصالون الوطني للفنون التشكيلية التي تتواصل فعالياتها لليوم الثاني بذات المؤسسة الثقافية, حسبما لوحظ.

وتستهدف هذه الدورة المنظمة من طرف ذات المرفق الثقافي 50 شابا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة من هواة الفن التشكيلي من ولايات معسكر وسعيدة وسيدي بلعباس والشلف ومستغانم وغليزان فضلا عن منخرطين بورشة الفنون التشكيلية بدار الثقافة لمعسكر.

ويتلقى هؤلاء الشباب على مدار يومين دروسا نظرية وتطبيقية حول مبادئ وتقنيات الرسم بالألوان الزيتية والترابية وتقنية طي الورق وتشكيله بأشكال فنية جميلة وكذا إنجاز منحوتات فنية من مادة الجبس.

ويشرف على تأطير هذه الورشة مختصون في الفن التشكيلي من ولايات معسكر وسطيف والجزائر العاصمة.

وتسمح هذه الدورة التكوينية بتشجيع الفنانين الشباب الهواة على اقتحام مجال الفن التشكيلي و تلقينهم المبادئ الصحيحة لهذا الفن مع انتقاء المواهب الشابة, وفق المنظمين.

وللإشارة تتواصل بدار الثقافة "أبي رأس الناصري" لمعسكر لليوم الثاني على التوالي فعاليات الطبعة ال15 للصالون الوطني للفنون التشكيلية بعرض أزيد من 100 لوحة زيتية ومجسمات فنية منحوتة تتناول مواضيع ذات صلة بعادات وتقاليد كل منطقة ببلادنا وبورتريهات عن شخصيات وطنية وأخرى تسلط الضوء على نضال الشعب الجزائري إبان ثورة التحرير المجيدة.

كما برمجت على هامش هذا الموعد الثقافي الذي ينظم تحت شعار "الألوان نافذة الفنان" مسابقة لأحسن لوحة زيتية مشاركة في التظاهرة وزيارة لمعالم تؤرخ لمقاومة الأمير عبد القادر ضد الاحتلال الفرنسي وذلك لفائدة الفنانين المشاركين.

وتعرف هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الثقافية المذكورة مشاركة 34 فنانا تشكيليا من هواة ومحترفين من 22 ولاية.

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الصالون الوطني للفنون التشكيلية بمعسكر: انطلاق دورة تكوينية حول الفن التشكيلي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 14:13     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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