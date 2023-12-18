13 عرضا مسرحيا يتنافس في الطبعة ال16 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف

الجزائر - برمج المهرجان الوطني للمسرح المحترف، الذي سينعقد من 22 إلى 31 ديسمبر بالجزائر العاصمة، 13 مسرحية متنافسة إضافة إلى عروض خارج المنافسة، حسبما أعلن عنه المنظمون يوم الإثنين.

إلى جانب المسرح الوطني الجزائري "محي الدين باشطارزي" الذي يتنافس بمسرحية "البونكي", تشارك 9 مسارح جهوية أخرى وثلاث تعاونيات في طبعة المهرجان الوطني للمسرح المحترف لسنة 2023, المنظمة على شرف الممثل المسرحي والسينمائي, سيد أحمد أقومي.

و من بين المسرحيات المتنافسة "استراحة المهرجين" للمسرح الجهوي لقسنطينة, "المحتشد" لسوق أهراس و"تحت الحصار" لسكيكدة, المنتجة في إطار برنامج الاحتفال بالذكرى 60 للاستقلال.

كما ستشهد المنافسة مشاركة مسارح بسكرة وبشار ومعسكر وعنابة والأغواط وسيدي بلعباس إضافة إلى عروض من إنتاج التعاونيات الفنية "الشمعة" من قسنطينة, و"الموجة" من مستغانم و"نوميديا" من برج بوعريرج.

هذا وستمنح العديد من الجوائز لأفضل العروض من ناحية الإخراج والموسيقى والسينوغرافيا والأدوار في اختتام المهرجان من طرف لجنة ترأسها الممثلة فضيلة حشماوي.

و موازاة مع ذلك, ستقدم عروض "خارج المنافسة" بالمسرح البلدي للجزائر الوسطى، حسب المنظمين الذين لم يعلنوا بعد عن عناوين المسرحيات المقررة.

علاوة عن العروض, سيشمل برنامج المهرجان محاضرات ولقاءات موضوعاتية حول النقد والإخراج والإدارة وكذا لقاء تكريمي للممثل علي سلالي المدعو علالو (1902- 1992) الذي سينشطه الناقد المسرحي أحمد شنيقي.