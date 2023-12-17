تلمسان: الطبعة ال15 للصالون الوطني للفنون التشكيلية "عبد الحليم همش" من 19 إلى 22 ديسمبر

و ستعرف هذه الطبعة المنظمة من طرف دار الثقافة "عبد القادر علولة" لتلمسان بالتنسيق مع مركز الفنون و المعارض لتلمسان و الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، مشاركة 28 فنانا تشكيليا من تسع ولايات على غرار تلمسان و الجزائر العاصمة و أم البواقي و سطيف و عنابة و غيرها، وفق ما أفاد به ل(وأج) المكلف بالإعلام لدار الثقافة عبد القادر علولة، توتاي محمد.
و يتضمن برنامج هذه التظاهرة التي ستقام برواق الفن "عبد الحليم همش" بدار الثقافة "عبد القادر علولة" تنظيم معرض يضم أزيد من 100 لوحة فنية و مجسمات تشكيلية حول مواضيع مختلفة منجزة من طرف المشاركين، حسب نفس المصدر.
كما ستشهد هذه الطبعة تنظيم مسابقة "جائزة عبد الحليم همش" لأحسن لوحة فنية تشكيلية حول موضوع القضية الفلسطينية، وفق ذات المصدر.
و سيتم انتقاء أحسن ثلاثة أعمال من طرف لجنة مكونة من فنانين مختصين في الفن التشكيلي باعتماد معايير متعلقة بجمالية اللوحة و التقنيات المعتمدة لتجسيدها و الألوان المستعملة و مقاييس أخرى، استنادا للمنظمين.
و يشمل برنامج هذه الطبعة أيضا تنظيم ورشة في الفن التشكيلي يؤطرها الفنانان، مصطفى نجاعي و سعيد شندر و كذا ندوة حول "معنى العمل الفني" من تأطير الناقد الفني، جلفاوي عبد الرحمن إضافة إلى رحلة سياحية إلى عدد من المعالم التاريخية و الأثرية بولاية تلمسان، وفق ذات المصدر.
و تهدف هذه التظاهرة إلى التعريف أكثر بهذا الفن إضافة إلى تبادل الأفكار و الخبرات بين فنانين قدامى في الفن التشكيلي و المهتمين بهذا الفن من الجيل الجديد كما ذكر.