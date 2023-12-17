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وزيرة الثقافة والفنون تفتتح ملتقى أدب المقاومة العربي بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 08:21     الفئـة : ثقــافــة
وزيرة الثقافة والفنون تفتتح ملتقى أدب المقاومة العربي بالجزائر العاصمة

الجزائر - أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي،ليوم السبت بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال ملتقى أدب المقاومة العربي الذي ينظم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان همجي من طرف المحتل الصهيوني.

وقالت السيدة مولوجي، في افتتاح أشغال هذا الملتقى بقصر الثقافة مفدي زكرياء (16-19 ديسمبر) والمقام تحت شعار "فلسطين قضية وطنية للجزائر" أن هذا اللقاء الأدبي الذي ينظم برعاية من الوزارة هو فرصة للتذكير بأن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية "أصله ثابت (..) وإننا نعتبرها قيادة وشعبا وبإيمان لا يجد الشك إليه سبيلا أم القضايا".

وأضافت بأن الجزائر "ظلت على عهدها إزاء نصرة الشعب الفلسطيني، فقد أكد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكثر من مرة ومنذ العدوان السافر للكيان الصهيوني الأخير على غزة أن نضال الشعب الفلسطيني وثورته من أجل الحرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوصف بالإرهاب، وأن الجزائر لن تتوان أبدا عن نصرة القضية الفلسطينية".

وأشارت إلى أن هذا الملتقى هو "سانحة كريمة ليؤكد إخواننا من الأدباء العرب على أرض الجزائر الطاهرة ورغم التطورات التكنولوجية والرقمية والمستجدات الدعائية أن الشعر سيظل ديوان العرب وحامل شعلة المقاومة".

وشهد الحفل الافتتاحي تقديم قراءات شعرية لعدد من الأسماء العربية المشاركة على غرار لخضر فلوس من الجزائر، حنان فرفور من لبنان، عصام السعدي من فلسطين، عبد القادر الحصني من سوريا وعلي الكيلاني من ليبيا.

كما تم تقديم أعضاء لجنة تحكيم لجائزة باسم الشهيدة الفلسطينية "هبة أبو ندى" برئاسة الجزائري إدريس بوديبة وعضوية البار البار وعبد الحمد إيزة وكذا حنان فرفور وعبد القادر الحصبي.

وسيعرف هذا الملتقى، الذي تنظمه الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون، إقامة ندوات بجامعة الجزائر 2 و3 حول أدب المقاومة والأدب الفلسطيني وصورة فلسطين في النص الأدبي بالمقررات الدراسية بالجزائر فضلا عن أمسيات شعرية وندوات حول دور النخب في العالم وقضايا التحرر.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
وزيرة الثقافة والفنون تفتتح ملتقى أدب المقاومة العربي بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 08:21     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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