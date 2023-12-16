المهرجان الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة بتلمسان: تخصيص جناح تضامني مع الشعب الفلسطيني

الجزائر - تنظم الطبعة الثالثة عشرة للمهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري بمركز الدراسات الأندلسية بتلمسان مع تخصيص جناح خاص بفلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني غاشم، حسب ما أفادت به اليوم السبت محافظة المهرجان.

وأوضحت المحافظة سامية قادرين، في ندوة صحفية بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالعاصمة، أن الطبعة ال 13 للمهرجان ستعرف مشاركة 70 فنانا جزائريا وفنانين من 9 دول بينها تركيا وأندونيسيا وأوزبكستان وسوريا وإيران، وستتميز بتخصيص جناح لفلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني غاشم يضم أعمالا فنية لفنانين جزائريين تبرز عناصر التراث الثقافي الفلسطيني وصور عن معاناة الشعب الفلسطيني".

وحسب ذات المتحدثة، سيسلط الجناح المخصص لفلسطين في هذه الطبعة الاستثنائية التضامنية مع غزة ومن خلال أعمال لفنانين جزائريين الضوء على "جرائم المحتل الصهيوني من قتل وتشريد وتهديم للمعالم الأثرية والتاريخية ومحاولة طمس الهوية الفلسطينية إلى جانب التعريف بمخزون التراث المادي واللامادي الفلسطيني".

كما سيضم الجناح "تركيب فني ضخم يعكس مظاهر الخراب والدمار الذي طال مختلف مظاهر الحياة والإنسان في غزة في فلسطين".

وأوضحت المتحدثة أنه ضمن برنامج الطبعة 13 من هذا المهرجان الذي كان مبرمجا شهر نوفمبر المنصرم بمناسبة اليوم العالمي للفن الإسلامي المصادف ل 18 نوفمبر وتم تأجيله لديسمبر الجاري تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة، سيتم تنظيم ندوة علمية بعنوان "نظرة شاملة على فنون الزخرفة والمنمنمات من الشرق إلى الغرب الإسلامي" بمشاركة أكاديميين وفنانين من مختلف الجامعات والمعاهد الفنية من داخل وخارج الوطن.

وإلى جانب تنظيم معرض فني يضم 150 عملا في من إنجاز أزيد من 70 فنانا جزائريا وأجنبيا من الفنانين المشاركين، ستعرف أيضا هذه الطبعة تخصيص ورشات تكوينية لفائدة فنانين جزائريين من تأطير كبار أساتذة فن المنمنمات والزخرفة، وهذا بهدف صقل الخبرات وتبادل التجارب والتعرف على تقنيات مختلف المدارس العالمية في مجال المنمنمات والزخرفة لصقل مواهبهم الفنية.

وبرمج القائمون على المهرجان تكريم الفنان الجزائري أبوبكر صحراوي المتخصص في فن المنمنمات "عرفانا وتقديرا لمساره الفني و إبداعه الراقي"، كما سيتم تخصيص دورات تكوينية لفائدة 15 من طلبة ومدارس الفنون الجميلة على غرار قسنطينة والجزائر وتلمسان وعزازقة بتيزي وزو وسيدي بلعباس، بتأطير كبار الفنانين المختصين في مجال المنمنمات والخزف من الجزائر وخارجها.

وستختتم هذه التظاهرة، التي تنظم برعاية من وزارة الثقافة والفنون، بالإعلان عن الفائزين في المسابقة الدولية في فن المنمنمات والزخرفة الخاصة بهذه الطبعة ال13، وهي المسابقة التي تهدف لإحياء تقاليد هذا الفن العريق و الأصيل في الجزائر.