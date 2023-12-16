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تتويج جزائري في مسابقة لفنون الصوت بالولايات المتحدة الأمريكية

  أدرج يـوم : السبت, 16 ديسمبر 2023 16:03     الفئـة : ثقــافــة
تتويج جزائري في مسابقة لفنون الصوت بالولايات المتحدة الأمريكية

الجزائر - فاز الجزائري محمد لمين مهري في مسابقة فنون الصوت الأمريكية "فويس آرتس أواردز" ( Voice arts awards) في فئة أفضل معلق صوتي عربي في مجال الإعلان عن تقرير له بعنوان "تينيري"، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لهذه التظاهرة.

وتقدم هذه الجائزة "جمعية مجتمع علوم وفنون الصوت في نيويورك" (SOVAS)، والتي تعني أساسا بتكريم المبدعين الأمريكيين باللغة الإنجليزية في مجال الصوت والأداء الصوتي في السينما والتلفزيون والأدب وغيرها.

وتقيم أيضا هذه الجمعية، المؤسسة في 2013، مسابقات فرعية لتكريم المبدعين في مجال الصوت والأداء الصوتي للناطقين بالإسبانية والصينية واليابانية والبرتغالية والعربية، وإضافة إلى مهري فقد فاز أيضا في فئة اللغة العربية عدة مبدعين من مصر.

وكان لمهري العديد من المشاركات العربية في هذا النوع من المسابقات، حيث يعرف بأدائه الصوتي في العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية.

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تتويج جزائري في مسابقة لفنون الصوت بالولايات المتحدة الأمريكية
  أدرج يـوم : السبت, 16 ديسمبر 2023 16:03     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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