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معسكر: الصالون الوطني للفنون التشكيلية "عبد القادر قرماز" إبتداء من الإثنين

  أدرج يـوم : السبت, 16 ديسمبر 2023 11:57     الفئـة : ثقــافــة

معسكر ـ ستحتضن دار الثقافة "أبي رأس الناصري" لمعسكر إبتداء من الإثنين المقبل فعاليات الطبعة ال15 من الصالون الوطني للفنون التشكيلية "عبد القادر قرماز"، حسبما علم يوم السبت لدى المنظمين.

و ستعرف هذه التظاهرة الفنية مشاركة أزيد من 30 فنانا تشكيليا من الهواة والمحترفين من أزيد من 20 ولاية ممن أكدوا مشاركتهم لحد الآن, حسبما أوضحه لوأج مدير ذات المؤسسة الثقافية, سيد أحمد صغيري.

و سيتيح هذا الحدث الثقافي الذي يأتي تحت شعار "الألوان نافذة الفنان" للزوار طيلة ثلاثة أيام الاطلاع على مجموعة من اللوحات الزيتية والمجسمات الفنية المنحوتة تتناول مواضيع متنوعة.

كما أعد المنظمون عدة أنشطة بالمناسبة منها ورشة تكوينية خاصة بالفن التشكيلي لفائدة فنانين هواة فضلا على تنظيم مسابقة حول أحسن لوحة زيتية مشاركة في هذه التظاهرة والتي ستكون محل تقييم من قبل لجنة تحكيم تضم مختصين في الفنون التشكيلية, استنادا إلى نفس المصدر.

و برمجت أيضا زيارات لفائدة الفنانين المشاركين إلى المعالم التاريخية التي تؤرخ لفترة مقاومة الأمير عبد القادر للاستعمار الفرنسي على غرار موقع الزمالة ببلدية سيدي قادة ومقر قيادة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ومحكمته بعاصمة الولاية.

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معسكر: الصالون الوطني للفنون التشكيلية "عبد القادر قرماز" إبتداء من الإثنين
  أدرج يـوم : السبت, 16 ديسمبر 2023 11:57     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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