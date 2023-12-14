روايتان جزائريتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر 2024"

الجزائر - تم اختيار روايتي "الأصنام...قابيل الذي رق قلبه لأخيه هابيل" للأديب والمفكر أمين الزاوي و"عاصفة على الجزر" للكاتب أحمد منور، ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر 2024" التي تضم 16 عملا روائيا، حسب ما أعلنه اليوم الخميس منظمو الجائزة.

وسيتنافس النصان الجزائريان، "الأصنام...قابيل الذي رق قلبه لأخيه هابيل" (دار العين المصرية) و "عاصفة على الجزر" (دار التنوير) مع روايات من مختلف البلدان العربية على غرار "خاتم ريما" (سوريا)، "قناع بلون السماء" (فلسطين)، "سمعت كل شيء" (العراق) و"أخفى الهوى" (تونس).

وأعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2024 وعددها 16 رواية، حيث تم اختيارها من ضمن 133 رواية ترشحت للجائزة من العالم العربي وخارجه، صدرت في الفترة بين يوليو 2022 ويونيو 2023.

وتتكون لجنة تحكيم الجائزة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وعضوية كتاب وأكاديميين من فلسطين والسودان ومصر إضافة إلى جمهورية التشيك.

وتهدف الجائزة العالمية للرواية العربية، التي تأسست في 2007، إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر باللغة العربية، حيث يرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تحظى أيضا بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن (بريطانيا).