الجزائر - تم إعداد برنامج ثري ومتنوع للاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة (يناير 2974) على مستوى ولاية الجزائر, حسب ما كشفت عنه اليوم الخميس اللجنة التحضيرية التابعة للمحافظة السامية للأمازيغية.

وفي هذا الصدد, أوضح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية, سي الهاشمي عصاد, خلال اجتماع بمقر ولاية الجزائر, أن برنامج هذه الاحتفالات التي ستتم بالموازاة مع تنظيم الطبعة الرابعة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية, يتضمن العديد من النشاطات من بينها إقامة معرض لمنشورات المحافظة السامية للأمازيغية وآخر للصناعة التقليدية, بالإضافة الى ندوات فكرية حول "مقاربة الهوية اللغوية وإشكالية الوحدة والتعدد", "يناير والأبعاد التاريخية والثقافية للهوية الجزائرية" وكذا "أهمية الذكاء الاصطناعي في عملية الترجمة".

وأضاف في ذات السياق أنه من ضمن الورشات التي ستنظم في ال10 يناير المقبل, توجد ورشة حول دور الترجمة في نشر وتداول الأعمال الأدبية والانتاج العلمي والثقافي باللغة الأمازيغية.

كما سيتم بنفس المناسبة تدشين "سوق يناير" بساحة البريد المركزي بالعاصمة بمشاركة حرفيين ومؤسسات ناشئة, بالإضافة الى تقديم درس نموذجي حول يناير على مستوى إحدى المدارس الابتدائية.