تتويج فيلم "الزيج" من سلطنة عمان في ختام الأيام السينمائية لفيلم التراث بالعاصمة

ويتناول فيلم "الزيج" (30 د), وهو من إنتاج الجمعية العمانية للسينما, ارتباط الإنسان بمهنة زراعة وصناعة قصب السكر, إذ يسلط الضوء على ظروف ونتائج تصنيعه التي تمزج بين المتعة والصعوبات, كما يبرز القيمة الغذائية والاقتصادية والأثر الاجتماعي وكيفية تقبل التغيير والتحديث في هذا المجال.

ومن جهة أخرى, عادت الجائزة الثانية إلى فيلم "موزاييك دمشقي" (7 د) للمخرجمحمد خليل التعمري من سوريا, بينما حاز الجائزة الثالثة فيلم "عتبات القبو" (10 د) للمخرج محمد رجوب من فلسطين.

وأكدت رئيسة لجنة التحكيم, المخرجة التونسية ليلى بالرحومة, بأن الأفلام التي وقع عليها الاختيار هذه السنة "تميز أصحابها باشتغالهم على جماليات الصورةالسينمائية وعمق الطرح وطريقة تناول الموضوع وكذا ارتباط الفيلم بإشكاليةالتراث وعرضه في شكل فني لائق".

وفي توصيات لجنة التحكيم, المكونة من أحمد حمام من الجزائر وفرج شطاط من ليبيا, اقترحت بالرحومة "انفتاح هذه التظاهرة على التجارب السينمائية المحترفة والهاوية من خلال الجامعة وعشاق الفن السابع وكذا المنتسبين للنوادي السينمائية, داخل وخارج الجزائر, بغية إعطاء بعد احترافي ودولي لهذه الأيام".

كما التمست اللجنة "ضرورة تدعيم الفعالية بندوات وملتقيات ومحاضرات حول موضوع السينما والتراث", وقد دعت أيضا ل "ترسيم" هذه الأيام كونها "التظاهرة الوحيدة التي تعنى بموضوع التراث وتدعو إلى المحافظة عليه وتوثيقه والتسويق له من خلال الصورة".

وتم تنظيم الأيام السينمائية الدولية الثانية لفيلم التراث (9- 11 ديسمبر) من قبل "المنظمة الجزائرية للتراث والسياحة والصناعات التقليدية" بالتنسيق مع المركز الجزائري للسينما, وهذا تحت شعار "التراث رافد اقتصادي وسياحي وثقافي", مع مشاركة فلسطين كضيف شرف.

وقد عرفت هذه التظاهرة عروض أفلام من عدة بلدان عربية كفلسطين وتونس وليبيا وسوريا بالإضافة إلى الجزائر, كما برمجت خمس ورشات لفائدة الطلبة والهواة في مختلف المهن السينماتوغرافية.