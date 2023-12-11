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تلمسان: إنطلاق الطبعة السادسة للصالون الوطني للحروفيات

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 ديسمبر 2023 11:07     الفئـة : ثقــافــة
تلمسان: إنطلاق الطبعة السادسة للصالون الوطني للحروفيات

تلمسان - إنطلقت يوم الإثنين بدار الثقافة "عبد القادر علولة" لتلمسان الطبعة السادسة للصالون الوطني للحروفيات والتي تقام تحت شعار "لفلسطين تنتفض الحروف".

و شهدت مراسم افتتاح هذه التظاهرة المنظمة من طرف المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي لتلمسان تخليدا لروح الخطاط الراحل، الطيب العيدي، عرض 37 لوحة فنية وظف فيها المشاركون الحرف العربي باستعمال الألوان حول مواضيع مختلفة.

كما تقام ضمن هذه الطبعة التي تتواصل إلى غاية 14 ديسمبر الجاري مسابقة وطنية في الحروفيات بمشاركة 12 فنانا من ولايات الأغواط و الجلفة و ورقلة و الشلف و غليزان و المسيلة و قالمة و سطيف حيث سيجسدون لوحات فنية حول القضية الفلسطينية وذلك بتوظيف الحرف العربي.

و برمجت أيضا ندوة فكرية حول سيرة الحروفي، الطيب العيدي و إقامة ورشات حول توظيف الحرف العربي في الفن التشكيلي لفائدة طلبة قسم الفنون لجامعة "أبي بكر بلقايد" لتلمسان وطلبة مدرسة الفنون الجميلة لملحقة تلمسان.

كما يرتقب تنظيم رحلة سياحية إلى بعض المعالم التاريخية و الأثرية بولاية تلمسان لفائدة المشاركين خلال اختتام هذه التظاهرة، كما أفاد به ل(وأج) مدير المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي لتلمسان، سيد أحمد لصنوني.

و يهدف الصالون إلى التعريف أكثر بهذا الفن ومجالات توظيفه خاصة في الفن التشكيلي إضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات، كما أشير إليه.

آخر تعديل على الإثنين, 11 ديسمبر 2023 12:06
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تلمسان: إنطلاق الطبعة السادسة للصالون الوطني للحروفيات
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 ديسمبر 2023 11:07     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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