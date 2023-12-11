سيدي بلعباس: تتويج مسرحية "إفريقيا 45 60" للجمعية الثقافية "الموجة" بالطبعة الـ 13 للمهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف

سيدي بلعباس ـ أسدل الستار سهرة اليوم الأحد على فعاليات الطبعة الـ 13 للمهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف المنظم منذ الخميس الماضي بسيدي بلعباس بالإعلان عن تتويج مسرحية "إفريقيا 45 60 " من إخراج طويل عادل للجمعية الثقافية الموجة من مستغانم , وذلك بحضورببلدية أولاد حملة مميز لعشاق الفن الرابع الذين غصت بهم قاعة عرض المسرح الجهوي.

و عادت المرتبة الثانية إلى مسرحية "ناكر لحسان" نص وإخراج يوسف تعوينت لجمعية حركة مسرح القليعة في حين افتكت المرتبة الثالثة مسرحية "دوار العميان" نص وإخراج : يحياوي محمد مصطفى عن رواية بلد العميان لجورج هربرت ويلز للجمعية الثقافية "تياترو" شباب تيارت حسب ما ذكره رئيس لجنة التحكيم عزوز بن عمر, مشيرا إلى أن المسرحيات المتوجة بالمراكز الثلاثة ستشارك في فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف.

و أفاد ذات المتحدث أن لجنة التحكيم وقفت في متابعاتها للعروض المسرحية على المعايير الفنية والفكرية والتقنية والجمالية التي تقتضيها ممارسة الفن المسرحي حيث لوحظ أن كثيرا من الفنانين يميلون للأساليب الرمزية في التعبير وهو أمر محمود إذا احسن توظيفه.

و في ما يتعلق بتوصيات لجنة التحكيم أوضح ذات المصدر أنه تم التأكيد على ضرورة فتح موقع إلكتروني خاص بهذه التظاهرة الثقافية وبث العروض المسرحية على المباشر حتى يتسنى لجميع الفئات الاطلاع عليها فضلا عن طرح القضايا المعاصرة في العمل المسرحي وفتح ورشات تنموية للعروض المشاركة التي تحتاج للتوجيه.

كما أوصت لجنة التحكيم بضرورة فتح فضاء تجريبي لتمكين طلبة الفنون من المشاركة في الأعمال المسرحية لتعزيز الدراسات الأكاديمية إلى جانب أرشفة الأعمال المسرحية التي يبقى المسرح بأمس الحاجة إليها.

هذا وعرف حفل اختتام هذه الطبعة تقديم وصلات غنائية دعما للقضية الفلسطينية على غرار أغنية "صرخة طفل " من أداء الفنان عمر عسو وكلمات رابح يحيى والتي تفاعل الجمهور الحاضر معها بقوة فضلا عن تقديم قصائد لنصرة الشعب الفلسطيني.

للإشارة تميزت هذه التظاهرة المنظمة تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون بإقامة ندوات فكرية وقراءات مسرحية من تنشيط فنانين وأكاديميين ومثقفين فضلا عن برمجت دورات تكوينية في المجال المسرحي وتقنيات المسرح صوتا وإضاءة وكذا ورشات فنية مختلفة في مجال الفن الرابع مع تقديم مسيرة المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف بسيدي بلعباس منذ 2007 خلال 12 طبعة.

كما تم في إطار هذه التظاهرة الفنية, تكريم ثلة من المبدعين على غرار الفنان الراحل "غرازيب سيد أحمد" من سيدي بلعباس فضلا عن تكريم مبدعين لهم مسار حافل في الحقل المسرحي على غرار الفنان " عبد الله جلاب" من سيدي بلعباس والفنانة "سبكي سعاد" والفنان "إيكاريوان عبد الرحمان" من الجزائر العاصمة إلى جانب تكريم طلبة الفنون لجامعتي سيدي بلعباس وتلمسان من تأطير الفنان أحمد بن خال والفنان دين الهناني.