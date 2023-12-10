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مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية

  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 20:49     الفئـة : ثقــافــة
مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية

الجزائر- صادق مجلس الوزراء, لدى اجتماعه اليوم الأحد, برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.

و كلف رئيس الجمهورية, خلال هذا الاجتماع, وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, باستحداث "هيئة وطنية توكل مهامها إلى أهل القطاع للإشراف على العمل السينمائي وتشجيع النهوض به في هذا المجال الحيوي", خاصة مع بروز بعض الأعمال الدرامية الراقية والمواهب الشبانية في التمثيل والإخراج خلال السنوات الأخيرة, حسب بيان لمجلس الوزراء.

"وأمر السيد الرئيس بتشجيع كل المواهب والطاقات السينمائية, داخل الجزائر, واستقطاب الكفاءات من أبناء الجالية الوطنية, بفسح المجال أمامهم لتقديم أعمالهم وإسهاماتهم, وذلك بجعل سنة 2024 عام انطلاق الإنتاج السينمائي", وفق ذات المصدر.

وتلتزم الدولة, في هذا الإطار, بتمويل الأعمال السينمائية إلى غاية 70 في المائة من خلال قروض بنكية, مع مساعدة أهل القطاع على بناء استوديوهات تصوير ومدن سينمائية تعيد للجزائر مجدها وبريقها السينمائي.

واختتم مجلس الوزراء أشغاله, بالموافقة على مشروع صفقة لإنجاز أشغال التهيئة والشبكات المختلفة للمدينة الإعلامية "دزاير ميديا سيتي".

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مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 20:49     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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