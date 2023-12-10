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وهران: الفنان كور نور الدين يتحصل على أول إجازة في تاريخ فن الحروفيات في العالم العربي

  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 11:59     الفئـة : ثقــافــة
وهران: الفنان كور نور الدين يتحصل على أول إجازة في تاريخ فن الحروفيات في العالم العربي

وهران - تحصل الخطاط كور نور الدين من وهران على أول إجازة في تاريخ فن الحروفيات في العالم العربي نظير ما قدمه من إسهامات إبداعية في مجال تطوير و إثراء الحروفية في المشهد الفن البصري الجزائري والعربي، حسبما استفيد اليوم الأحد لدى هذا الفنان.

و قد قدم هذه الإجازة التي تعتبر بمثابة الدكتوراه في الخط العربي نقيب الخطاطين في مصر مسعد خضير البورسعيدي والذي يعتبر أيضا رئيس اللجة العليا للخط العربي في مصر وصاحب أكبر متحف في الخط العربي ومدرسة تحسين الخطوط بنفس البلد، حسبما أبرزه لوأج الفنان كور .

و في هذا الصدد، قال الفنان كور الذي أعرب عن سعادته و فخره لحصوله على إجازة في فن الحروفيات من قبل الخطاط المشهور البورسعيدي الذي تعلم منه قواعد هذا الفن "أن هذه الإجازة تعتبر أول شهادة تمنح في تاريخ فن الحروفيات في العالم العربي ويتحصل عليها أول جزائري علما أن هذا النوع من التقليد يمنح فقط في فن الخط العربي و الذي يعتبر من التراثيات الثمينة يمنحها شيوخ الخطاطين".

و جاءت هذه الإجازة بعد مشاركة الفنان كور نور الدين كضيف شرف في الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي المنظم في أكتوبر الماضي وشارك فيه بخمسة أعمال في فن الحرفيات وكذا اعترافا و تقديرا لجهده المتواصل في إثراء المدرسة الحروفية في الجزائر والوطن العربي والتعريف بهذا الفن عن طريق نشر أعماله عبر صفحات شبكة التواصل الاجتماعي ومشاركته في عدة تظاهرة وطنية ودولية وتتويجه بعدة جوائز قيمة.

وتحمل حروفيات هذا الفنان الذي ألف كتاب بعنوان "تراثيات وحروفيات الخط العربي" أسلوب متميز حيث استطاع أن يوظف في لوحاته البالغة أزيد من ألفين رصيده المعرفي في الفن التشكيلي مع اعتماده على قواعد الخط العربي والعناصر التي ترتكز عليها الحروفيات على غرار الزخرفة الإسلامية واللون والتركيب والرموز.

آخر تعديل على الأحد, 10 ديسمبر 2023 12:27
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وهران: الفنان كور نور الدين يتحصل على أول إجازة في تاريخ فن الحروفيات في العالم العربي
  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 11:59     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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