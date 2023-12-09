وهران: افتتاح الطبعة ال9 لمنتدى القدس تحت شعار "فلسطين: الريشة والحرف والثقافة"

وهران - افتتحت اليوم السبت بدار الثقافة "زدور إبراهيم القاسم" بوهران فعاليات الطبعة التاسعة لمنتدى القدس المقامة تحت شعار "فلسطين: الريشة و الحرف و الثقافة" تضامنا مع الشعب الفلسطيني و مساندة للقضية الفلسطينية العادلة.

و يهدف هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية الثقافية "وحي المثقفين" لوهران بالتنسيق مع دار الثقافة و الفنون و المجلس الشعبي البلدي لوهران و جمعيات إلى "مساندة أهل غزة الصامدين أمام عدوان الكيان الصهيوني و التضامن مع القضية الفلسطينية و نصرة القدس من خلال تنظيم أنشطة ثقافية و فنية حسبما أبرزه لوأج رئيس الجمعية المنظمة.

و في برنامج هذه الطبعة التي تدخل في إطار نشاطات الهيئة التفافية و الأكاديمية "منتدى القدس" الذي تأسس بدار الثقافة و الفنون لوهران في 2013 تم الجمع بين الفن التشكيلي والشعري لإبراز من خلال هذه الأشكال الثقافية نضال الشعب الفلسطيني و حقه في تحرير أراضيه و شراسة العدوان الصهيوني الذي يقترف يوميا مجازرا بغزة، كما أضاف عباس بن مسعود.

و تأتي هذه الطبعة التي تميزت بحضور عدة جمعيات و كوكبة من المثقفين و الفنانين و الشعراء و الإعلاميين بعد ندوة فكرية حول القضية الفلسطينية و لقاء تناول موضوع "الإعلام و الإعلام الموجه" و كذا انجاز جداريات لدعم الشعب الفلسطيني و ذلك منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي و عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة وفق السيد بن مسعود.

و تضمن برنامج هذه الطبعة إقامة معرض متنوع من تنظيم فرع وهران لجمعية "البركة" يبرز مختلف مراحل القضية الفلسطينية و صور مفجعة للمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق سكان غزة و الشعب الفلسطيني بصورة عامة و كذا تاريخ القدس ومسجد الأقصى الشريف و نضال المقاومة الفلسطينية إلى غاية عملية طوفان الأقصى بالإضافة إلى عرض نماذج من التراث الفلسطيني الذي يحاول العدو الصهيوني طمسه.

و شارك في هذا اللقاء الذي يدوم يومين طلبة من مدرسة الفنون الجميلة لوهران برسم لوحات فنية تبرز تضامن الشعب الجزائري مع فلسطين و المجازر التي قام بها الكيان الصهيوني.

كما تم تنظيم مسابقة أدبية حول فلسطين بمشاركة مجموعة من هواة البوح الشعري و فن الخاطرة إضافة إلى قراءة قصائد شعرية حول القدس من تقديم شعراء منهم فاطمة الزهراء دوق.