سيدي بلعباس: إبراز دور المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف في إكتشاف المواهب الشابة

و أبرز المتدخلون في يوم دراسي حول مسيرة "المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف لسيدي بلعباس منذ 2007 إلى 2022" المنظم على هامش هذه التظاهرة الثقافية التي افتتحت أمس، أهمية هذا المهرجان الذي فتح المجال لاحتضان المواهب الشابة على مدار 12 طبعة خلت، حيث تزايد عدد الفرق المشاركة التي تقدم عروضا مسرحية في المستوى.

و أبرز الفنان, دين الهناني أن المسرح الجهوي لسيدي بلعباس لطالما كان ركيزة تنطلق منها المواهب الشابة التي سطع نجمها على ركح المسرح وقدمت عروضا متميزة ترقى للمستوى المطلوب لأبي الفنون, مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الثقافية شكلت منطلقا للارتقاء بالممارسة المسرحية والفنية من خلال ورشات العمل المنظمة والعروض المميزة. و من جهته، يرى رئيس جمعية "الموجة" لمستغانم جيلالي بوجمعة أن المهرجان الثقافي المحلي لسيدي بلعباس عرف على مر الطبعات استقطابا للجمهور الذواق للفن الرابع والمتعطش للعروض المسرحية القيمة التي تحمل رسالات هادفة وتعالج قضايا المجتمع بشكل يستهوي عشاق المسرح الذين يؤكدون حضورهم دوما في كل الدورات. و أجمع المتدخلون في هذا اليوم الدراسي أن الجمهور الحاضر ضمن هذه التظاهرة الثقافية كان متشوقا لمثل هذه اللقاءات التي تجمعه بفنانين متميزين يمثلون مختلف الجمعيات التي ظلت وفية لهذا الموعد الثقافي من خلال ظهورها في عدة طبعات على غرار جمعية الموجة من مستغانم وحركة مسرح القليعة و غيرهما من الفرق. اقرأ أيضا: سيدي بلعباس: إفتتاح الطبعة الـ 13 للمهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف

و تم خلال هذا اليوم الدراسي عرض كافة الأعمال الفنية التي قدمت خلال الـ 12 طبعة نظمت في إطار المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف لسيدي بلعباس منذ سنة 2007 وكذا التكريمات المقدمة والنقاشات والإضافات التي حملتها كل طبعة وذلك بحضور مدراء المؤسسات المسرحية و رؤساء الفرق و التعاونيات و الجمعيات المسرحية و الأسرة الفنية حيث تم التطرق كذلك لمواضيع تتعلق بتقييم المسيرة على مدار 12 سنة و أخرى تتعلق بالجمهور و بالإبداع المسرحي.

للإشارة, فقد برمج خلال اليوم الثاني من هذه التظاهرة الثقافية مسرحيتي "دار ربي" من تأليف ولد عبد الرحمان كاكي و إخراج موفق محمد الأمين، للجمعية الثقافية موريسطاقا للفنون الدرامية المسرحية والسينمائية (مستغانم) و"دوار العميان" نص و إخراج يحياوي محمد مصطفى عن رواية بلد العميان لجورج هربرت ويلز للجمعية الثقافية "تياترو" شباب تيارت.