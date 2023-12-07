سيدي بلعباس: إفتتاح الطبعة الـ 13 للمهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف

سيدي بلعباس - إفتتحت مساء يوم الخميس بالمسرح الجهوي لسيدي بلعباس فعاليات الطبعة الـ 13 للمهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف بمشاركة ست فرق متنافسة وذلك بحضور جماهيري مميز لعشاق الفن الرابع.

و أبرز ممثل وزيرة الثقافة والفنون الحاج محمد يحياوي بمناسبة مراسم الافتتاح أن هذه التظاهرة، التي تقام في ظرف استثنائي متمثل في العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الجريح، تمثل اضافة نوعية للمشهد الثقافي والمسرحي في الجزائر.

و أضاف أن هذه الطبعة تأتي تزامنا مع صدور القانون الخاص بالفنان الذي يسمح للفنان المسرحي بأن يكون محصنا.

و من جهته ذكر والي سيدي بلعباس سمير شيباني لدى افتتاح التظاهرة أن هذه الطبعة ستكون مميزة بعروضها وتكريماتها ومناقشاتها اضافة الى الندوة الفكرية الخاصة بمسيرة المهرجان مما سيجعل من هذا اللقاء فضاء لتبادل المعارف وتطوير الخبرات وتقديم مشهد مسرحي لجمهور الولاية من عشاق الفن الرابع.

و عرفت مراسم انطلاق فعاليات هذا المهرجان تنظيم استعراض للفرقة النحاسية للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية للدار البيضاء (الجزائر العاصمة) وذلك على مستوى الساحة العمومية 1 نوفمبر وببهو المسرح الجهوي فضلا عن تقديم وصلات غنائية تدعم القضية الفلسطينية.

كما شمل عرض الافتتاح لهذه الطبعة التي عرفت حضورا مميزا لعشاق الفن الرابع وكذا الطلبة الجامعيين من كلية الآداب واللغات والفنون ، تقديم عرض "أزقة الأبطال" من طرف الحماية المدنية (الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للدار البيضاء).

و أبرز محافظ المهرجان جرورو رشيد أن هذه الدورة المتواصلة على مدار أربعة أيام تهدف إلى تحقيق التواصل والتلاقح الفكري والإبداعي بين الفرق الستة المتنافسة حيث تم برمجة عديد الأنشطة ضمن برنامج ثري.

و قد برمج تقديم عرضين مسرحيين سهرة كل يوم من فعاليات المهرجان وعرض ضمن حفل الاختتام فضلا عن تقديم ورقات نقدية مفصلة على ضوء العروض الستة المبرمجة ضمن المنافسة الرسمية يشرف عليها أساتذة وأكاديميون مختصون حسب ذات المصدر.

و سيتم في إطار اليوم الثاني تقديم ندوة فكرية حول مسيرة المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف من 2007 إلى 2023 من تأطير أكاديميين وممارسين ، ومهتمين بالشأن المسرحي فضلا عن تقديم عرضين مسرحيين على غرار "دار ربي" لنص ولد عبد الرحمان كاكي وإخراج موفق محمد الأمين للجمعية الثقافية موريسطاقا للفنون الدرامية المسرحية والسينمائية ـ مستغانم ، و "دوار العميان" نص وإخراج يحياوي محمد مصطفى عن رواية بلد العميان لجورج هربرت ويلز للجمعية الثقافية "تياترو" شباب تيارت.

كما سيكون الجمهور على موعد مع عرض مسرحيات "رسالة مريض" نص وإخراج عبد السلام محمد لجمعية الإشعاع للفن الدرامي لخميس مليانة و "بلازما " نص وتصميم سعيد زكرياء من تقديم جمعية محمد بن محمد لمسرح مستغانم و"ناكر لحسان" نص وإخراج يوسف تعوينت لجمعية حركة مسرح القليعة إلى جانب "إفريقيا 4 5 60" إخراج طويل عادل للجمعية الثقافية الموجة من مستغانم.

و بالموازاة مع ذلك تم برمجة جلسات نقدية ونقاشات للعروض وكذا تنظيم دورات تكوينية في المجال المسرحي وتقنيات المسرح صوتا وإضاءة إلى جانب ورشات فنية مختلفة في مجال الفن الرابع.

كما ينتظر في حفل الاختتام تكريم ثلة من المبدعين على غرار الفنان الراحل غرازيب سيد أحمد والفنانين عبد الله جلاب وسبكي سعاد وإيكاريوان عبد الرحمان.