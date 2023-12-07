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دعوة لكتابة تاريخ المساجد العتيقة لمدينة الجزائر بإعتبارها جزء من الذاكرة الوطنية

  أدرج يـوم : الخميس, 07 ديسمبر 2023 17:32     الفئـة : ثقــافــة

الجزائر- دعا الباحث في التراث الثقافي، عمر حاشي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، إلى كتابة تاريخ مساجد الجزائر العتيقة وإستحضار تطورها عبر مختلف الحقب التاريخية كونها جزء من الذاكرة الوطنية.

و اعتبر الباحث والمستشار في التراث الثقافي, عمر حاشي, في محاضرة له حول "مساجد مدينة الجزائر" بمقر المتحف العمومي للآثار القديمة, أن "مساجد مدينة الجزائر لها تاريخ قديم وثري, وتعتبر محطات رئيسية لرصد تطور المجتمع الجزائري عبر مختلف الحقب, وهي أيضا صفحة من صفحات الذاكرة الوطنية التي يجب أن نستجمع عناصرها الثقافية والمعرفية والإنسانية".

و تحدث حاشي, عن أهمية المساجد القديمة في نسيج مدينة الجزائر باعتبارها مؤسسة دينية واجتماعية وثقافية أيضا, مشيرا إلى وجود بقايا أركيولوحية هي شواهد على أجمل مساجد الجزائر وأبرزها من حيث المعمار والهندسة على غرار مسجد السيدة بالقصبة السفلى.

و أكد المتحدث أن "خريطة المساجد في المدينة قبل 1830 كانت تشير إلى وجود 122 مسجدا وجامعا, ناهيك عن المصليات وبعض الأضرحة التي كانت تتوفر على جناح خاص بالعبادة", مضيفا في نفس السياق أن "هذا الرقم تراجع بعد دخول المحتل الفرنسي حتى أصبح العدد 40 مسجدا وجامعا فقط".

و أردف موضحا بأنه منذ وصول فرنسا إلى مدينة الجزائر "انحصرت المساجد في ثلاثة أحياء كبرى أو ازقة رئيسية تقع بين باب الوادي وباب عزون وشارع البحرية, حيث كانت أجمل المساجد وأقدمها", مؤكدا في نفس الوقت على أن فرنسا الاستعمارية "أخلفت المواثيق والعهود حينما شرعت في تهديم وتغيير ملامح مدينة الجزائر فبدأت بأماكن العبادة بشق طرق جديدة وتشييد بنايات على حساب النسيج العمراني الأصيل".

و شدد الباحث على أن "فرنسا هي من دمرت أغلب المساجد, ثم تليها الكوارث الطبيعية المتتالية التي ضربت العاصمة (زلازل 1365 و1696 و1716)", مشيرا إلى أن مدينة الجزائر تحصي اليوم "10 مساجد قديمة فقط", حسب حاشي, "تتوزع على ما يسمى اليوم بالقصبة, المتربعة على مساحة 50 هكتارا".

آخر تعديل على الخميس, 07 ديسمبر 2023 17:53
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دعوة لكتابة تاريخ المساجد العتيقة لمدينة الجزائر بإعتبارها جزء من الذاكرة الوطنية
  أدرج يـوم : الخميس, 07 ديسمبر 2023 17:32     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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