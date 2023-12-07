مسابقة وطنية لإختيار أحسن سيناريو لإنجاز فيلم حول الإمام المغيلي

الجزائر- أكدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم "قريبا" إطلاق مسابقة وطنية لإختيار أحسن سيناريو لإنجاز مشروع فيلم سينمائي حول الفقيه والداعية الجزائري الشيخ محمد عبد الكريم المغيلي.

و خلال جلسة علنية بمجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أوضحت الوزيرة أن قطاعها سيعمد "ضمن برنامج الدعم السينمائي لسنة 2024 إلى إطلاق مسابقة وطنية لاختيار سيناريو" الفيلم حول هذه الشخصية "متعددة الأبعاد التي كانت تحضى بمكانة مرموقة في الجزائر وخارجها خصوصا في البلدان الافريقية".

و أكدت أن إنجاز هذا المشروع السينمائي يتطلب "توفير الشروط الضرورية والعوامل التقنية والفنية, على غرار توفر سيناريو جامع حول هذه الشخصية متعددة الأبعاد", و"يليق بدورها الريادي من خلال مشروعه الحضاري والثقافي والديني في الجزائر وإفريقيا".

و ذكرت السيدة مولوجي بأنه قد تم في 2011 إنجاز فيلم وثائقي مطول حول الشيخ المغيلي في إطار تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية, وهو العمل الذي تناول سيرته وسلط الضوء على نشأته وأهم المحطات التي طبعت حياته.

كما أشارت إلى تنظيم ملتقى دولي بالجزائر في 12 و13 ديسمبر 2022 حول المغيلي "كان له صدى كبيرا", مشيرة في هذا السياق إلى أن الوزارة قد قامت "بتنفيذ جزء من توصياته", على غرار التكفل بطبع آلاف النسخ من كتاب تعريفي حول حياته وآرائه باللغات العربية والفرنسية والانجليزية والهوسا.

و في إطار تجسيد مخرجات الملتقى, قالت الوزيرة أن دائرتها الوزارية "بصدد التحضير لأسبوع ثقافي" ستحتضنه ولاية أدرار بعنوان "أدرار عاصمة للثقافة الافريقية"، ضمن مسعى شامل للإنسجام مع توصيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى "تكريس دور الجزائر كمنبع للاشعاع الحضاري والثقافي في إفريقيا، ووطن للفكر الاصلاحي والتحرري بوسطيتها الدينية".

و من جهة أخرى، وفي ردها على سؤال حول تجهيز متحف الحظيرة الثقافية للاهقار بولاية ان صالح، أكدت السيدة مولوجي أنه تم وضع برنامج "هام" لفائدة الحظائر الثقافية، حيث استفادت مختلف الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية من عدة عمليات استثمارية عبر البرامج التنموية المسجلة لفائدة قطاع الثقافة والفنون".

و ذكرت الوزيرة بأن الديوان الوطني للحظيرة استفاد من "عملية تجهيز أنظمة المراقبة برخصة برنامج تقدر ب 300 مليون دج مسجلة ضمن البرنامج الممركز، ثم من خلال هذه العملية اقتناء 24 مركبة رباعية الدفع و4 شاحنات وإنجاز 18 مركز حراسة في عديد النقاط بولاية تمنراست، ان قزام، ان صالح وضواحيها، والعملية في طور الانتهاء".

كما استفاد ديوان الحظيرة في إطار البرنامج غير الممركز لولاية تمنراست من عمليات إنجاز مقر للديوان مع ثلاث مديريات فرعية، ومشروع جرد الممتلكات الثقافية الموجودة في الحظيرة، إلى جانب إنجاز المركز التفسيري للحظيرة الثقافية للأهقار، وهو حاليا مسير من طرف مصالح الحظيرة.

و عن انشغال حول فتح مكتب للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بولاية بشار، أكدت الوزير أنه "تم افتتاح مكتب للديوان الوطني بالولاية بتاريخ 29 يناير 2023، ليستفيد من خلاله فنانو المنطقة من كل الخدمات الموجودة على المستوى المركزي من انخراط وتصريح بالمصنفات والأداءات".

و ذكرت في هذا الصدد بمساهمات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خلال سنة 2023، حيث تم تسجيل "412 مستفيدا من الإعانات الاجتماعية بمبلغ 7 مليون دج"، فيما استفاد "535 فنانا من التقاعد التكميلي بمبلغ قدر ب 109 مليون دج".

و في إطار دعم حفظ الفن والترويج للتراث، أشارت الوزيرة الى أن الديوان "ساهم بدعم تسجيل 3 مصنفات فنية، بالاضافة الى المساعدات الممنوحة لدعم للكتاب والنشر في إطار الاستنساخ.

كما ذكرت الوزيرة بأنه قد تم عصرنة الموقع الإلكتروني للديوان في مايو 2023 استجابة لتطلعات الفنانين وذلك بتسهيل التسجيل عن بعد وتقريب إدارة الديوان من كل الفنانين وأصحاب الحقوق في كل الجزائر.