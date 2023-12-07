وهران: تظاهرة دولية احتفاء باليوم العالمي للغة العربية من 12 إلى 18 ديسمبر الجاري

وهران - ستحتضن وهران التظاهرة الدولية "أسبوع اللغة العربية" والمؤتمر الدولي الموسوم ب "اللغة العربية.. تحديات وآفاق في عالم متغير" من 12 إلى 18 ديسمبر الجاري وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية, حسبما أستفيد لدى المنظمين.

وتنظم هذه التظاهرة، التي تقام تحت شعار "اللسان العربي هو المبين"، أكاديمية "الوهراني" للدراسات العلمية والتفاعل الثقافي بالتعاون مع المجلس الأعلى للغة العربية ومخبر المعالجة الآلية للغة العربية بجامعة تلمسان ومؤسسة الإمام الهواري لوهران ومخبر الموروث العلمي والثقافي لمنطقة تمنراست والمجمع الأكاديمي العالمي بالعراق والجامعة اللبنانية للآداب والعلوم الإنسانية والمنظمة الليبية الدولية لعلوم اللغة العربية, حسبما أبرزته لوأج رئيسة الأكاديمية سعاد بسناسي.

وسيشارك في هذه الفعالية العلمية والثقافية جمع من الأساتذة من مختلف جامعات الوطن ومن الخارج, علما أن المحاضرات المبرمجة في إطار أسبوع اللغة العربية الذي سينظم من 12 إلى 17 ديسمبر ستقدم عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد, كما أضافت الدكتورة بسناسي التي تعد عضوا بالمجلس الأعلى للغة العربية.

كما سينظم المؤتمر الدولي الموسوم ب "اللغة العربية ... تحديات وآفاق في عالم متغير" يوم 18 من نفس الشهر حضوريا وعن بعد, مثلما أشير إليه.

وتم برمجة خلال أسبوع اللغة العربية والمؤتمر سلسلة من المحاضرات منها "جهود المجلس الأعلى للغة العربية في الرقمنة" و"اللغة العربية في كنف الثقافة المعلوماتية" و"رؤية واستراتيجية دعم حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية" و"دور اللغة العربية وأثرها في الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري" و"علاقة اللغة العربية بمختلف العلوم".

كما سيتم التطرق أيضا إلى "توظيف الوسائل السمعية البصرية في تعليم اللغة العربية و"رقمنة النص القرآني" و"الخطاب الإعلامي للمقاومة الفلسطينية" و"واقع استعمال اللغة العربية في وسائل الإعلام" وغيرها.