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وهران: إصدار قاموس في الفنون فرنسي-عربي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 11:26     الفئـة : ثقــافــة
وهران: إصدار قاموس في الفنون فرنسي-عربي

وهران - تعزز المشهد الثقافي بوهران مؤخرا بإصدار قاموس الفنون فرنسي-عربي لأزيد من 3.700 مفردة من تأليف المختص في الفنون التشكيلية نصر الدين بن طيب, حسبما استفيد لدى صاحب هذا المعجم.

ويضم هذا القاموس الذي تم تمويله بنسبة 80 بالمائة من طرف وزارة الثقافة والفنون 3.724 مفردة باللغتين العربية والفرنسية تشمل عشرة فنون, حسبما أبرزه لوأج الكاتب بن الطيب الذي يعد أستاذا في الفن التشكيلي.

كما يشمل هذا الإصدار الذي يعتبر الوحيد على مستوى الوطن والثاني في العالم العربي 209 صور بالأبيض والأسود لدعم المفردات الصعبة وملحق يتناول السيرة الذاتية والفنية ل 110 فنان تشكيلي مشهور في العالم منهم جزائريين على غرار باية محي الدين ونصر الدين ديني ومحمد راسم مع عرض التقنيات المستعملة في أعمالهم والمدارس الفنية التي ينتمون إليها.

ويتضمن هذا الملحق أشهر النقاد العالميين في الفنون, وفق ذات المصدر الذي أشار من جهة أخرى أن هذا المعجم الواقع في 660 صفحة والصادر عن مطبعة "أ جي بي" جاء بعد بحث عميق دام 18 سنة وبعد إصدار قاموس الفن التشكيلي في 2004 ".

وسيقدم المؤلف هذا القاموس للنقاش في لقاء سينظم بقسم الفنون بجامعة وهران-1 "أحمد بن بلة".

وحاز الكاتب نصر الدين بن طيب الذي درس بجامعتي مستغانم ووهران على شهادة في الفن بباريس (فرنسا) ولديه عدة كتب منها "الانطباعية والانطباعيون" و"الحركة الانطباعية" وتاريخ الفن من العصر الحجري إلى القرن ال13 ميلادي وآخر من القرن ال14 إلى القرن العشرين.

كما يعكف حاليا على إصدار "موسوعة تاريخ الفن العالمي من العصر الحجري إلى يومنا" ويسعى إلى إنجاز قواميس صغيرة فرنسية-عربية متخصصة في كل فن على حدة بالتعاون مع مختصين.

آخر تعديل على الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 11:45
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وهران: إصدار قاموس في الفنون فرنسي-عربي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 11:26     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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