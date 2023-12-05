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احتفالية خاصة باللغة العربية بالمركز الثقافي الجزائري بباريس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 ديسمبر 2023 19:29     الفئـة : ثقــافــة
احتفالية خاصة باللغة العربية بالمركز الثقافي الجزائري بباريس

الجزائر- يحتفي المركز الثقافي الجزائري بباريس (فرنسا) باليوم العالمي للغة العربية المصادف ل18 ديسمبر من كل سنة ببرمجة ندوة أدبية وتكريمات وإلقاءات شعرية يوم 16 ديسمبر, وهذا بمشاركة أدباء وأكاديميين وفنانين جزائريين وأجانب, حسب ما أعلن عنه المركز.

وجاء في الموقع الالكتروني للمركز أنه في إطار إحياء اليوم العالمي للغة العربية المصادف ل18 ديسمبر سيتم تنظيم لقاء أدبي فني تحت شعار "اللغة العربية, لغة الشعر والفنون", بمشاركة الروائي الجزائري واسيني الأعرج, والفنانة التشكيلية الفرنسية كلود ميكيل, ومثقفين وفنانين آخرين, سيتم فيها تناول موضوع ثراء اللغة العربية الشعري والفني.

وسيعرف اللقاء تقديم قراءات شعرية من طرف الشاعرين الجزائريين عمار مرياش ولويزة ناظور, مرفوقة بأنغام على آلة العود, كما سينظم بالمناسبة معرض لفن الخط العربي.

وسيكون اللقاء فرصة لتكريم قامتين من قامات الثقافة واللغة العربية وهما الأديب واللغوي والناقد الجزائري الراحل عبد المالك مرتاض (1935- 2023) والكاتب والناقد الأدبي الفرنسي أندري ميكيل (1929- 2022), والد التشكيلية كلود ميكيل, نظير "جهودهما العلمية في خدمة اللغة العربية".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد أعلنت أن الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 سيكون تحت شعار "العربية, لغة الشعر والفنون", مبرزة أن هذا اليوم "منبر ثابت للتعمق في مناقشات بشأن تأثير اللغة العربية في تشكيل المعارف والتحولات المجتمعية من خلال الشعر, فضلا على تأثيرها في الفنون مع تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات".

وذكرت اليونسكو, التي دأبت على إحياء اليوم العالمي للغة العربية منذ 2012, أن الاحتفال هذا العام يتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة.

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احتفالية خاصة باللغة العربية بالمركز الثقافي الجزائري بباريس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 ديسمبر 2023 19:29     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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