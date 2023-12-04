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وزارة الثقافة والفنون: فتح باب الترشح أمام الجمعيات للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2024

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 18:31     الفئـة : ثقــافــة
وزارة الثقافة والفنون: فتح باب الترشح أمام الجمعيات للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2024

الجزائر  - أعلنت وزارة الثقافة والفنون, اليوم الإثنين, عن فتح باب الترشح أمام الجمعيات الثقافية والفنية للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2024, وذلك في إطار سياسة الدعم العمومي لمشاريع هذه الجمعيات, حسب بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه في "إطار سياسة الدعم العمومي لمشاريع الجمعيات الثقافية والفنية, تعلن وزارة الثقافة والفنون عن فتح باب الترشح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية للجمعيات بغية ترقية وتعزيز النشاط الثقافي الجمعوي وعملا بأحکام القانون 12/ 06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات".

ويخص هذا الدعم --حسب ذات البيان -- "مشاريع الجمعيات الثقافية والفنية ذات الطابع الوطني أو المحلي التي تهدف من خلالها إلى المساهمة في تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي والمحافظة عليهما , تنظيم نشاطات ثقافية وفنية هادفة ومتميزة تعنى بجميع شرائح المجتمع, تکوين الشباب والأطفال في مختلف الفنون (موسيقي، مسرح، سمعي-بصري، رسم ..), الاهتمام والعناية بالأعمال الثقافية والفنية الموجهة للطفل, إلى جانب تنظيم تظاهرات ثقافية عبر ولايات الوطن والمناطق المعزولة على الخصوص".

وذكر البيان ضمن الشروط أن هذا "الدعم يعتبر مساهمة من وزارة الثقافة والفنون في جزء من المشروع, وعلى الجمعية أن توضح المساهمات المالية المحتملة (مساهمة الجمعية، تمويل وزارة الثقافة والفنون، والمصادر الأخرى للتمويل), وتستفيد الجمعية من دعم مشروع واحد أو مشروعين على الأکثر حسب أهمية المشروع وأهدافه وبحسب الترتيب والأولويات التي تحددها اللجنة".

وبإمكان الجمعيات الثقافية والفنية الاطلاع على شروط وإجراءات التأهيل للإستفادة من الدعم, وكذا مکونات الملف الإداري وتحميل الاستمارة وغيرها على موقع وزارة الثقافة و الفنون.

وتودع الملفات "بشكل حصري" على المنصة الإلكترونية للدعم العمومي للجمعيات الثقافية بموقع الوزارة , حيث "حددت مدة فتح المنصة واستقبال المشاريع بـ 45 يوما ابتداء من تاريخ 14 ديسمبر الجاري", فيما يتم تقييم الأعمال من طرف لجنة الدعم العمومي لمشاريع الجمعيات المستفيدة من الدعم بعد دراسة کل الملفات.

آخر تعديل على الإثنين, 04 ديسمبر 2023 18:40
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وزارة الثقافة والفنون: فتح باب الترشح أمام الجمعيات للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2024
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 18:31     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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