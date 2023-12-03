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فن تشكيلي: ابداعات لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرض بالجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 03 ديسمبر 2023 08:40     الفئـة : ثقــافــة
فن تشكيلي: ابداعات لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرض بالجزائر

الجزائر - تم يوم السبت بالجزائر العاصمة تدشين معرض جماعي للفنون التشكيلية بعنوان "الفارس" يضم إبداعات لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويضم هذا المعرض الذي احتضنه مركز الفنون والثقافة بقصر الرياس، ابداعات خمسين تلميذا من "مركز الرياحين"، و هي جمعية خيرية تعنى بمساعدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتبرز أعمال هؤلاء التلاميذ، مختلف تقنيات الرسم و الدعائم للتعبير عن الأحاسيس والإنفعالات أو تشير إلى الكون.

وتناولت معظم اللوحات المعروضة، علاقة التلاميذ بالبيئة الاجتماعية عبر ابداعات تمثل تجارب و أشياء من الحياة اليومية.

وبالموازاة مع المعرض، تم عرض روبورتاج يظهر التلاميذ في ورشاتهم الإبداعية.

يجذر التذكير، بان جمعية "الرياحين" لمساعدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، قد تأسست في سنة 2006 و هي تعمل على التكفل بهذه الفئة عبر نشاطات تعليمية و تربوية ملائمة.

 كما تجدر الإشارة، الى ان معرض "الفارس" المنظم بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتم الاحتفاء به في الثالث ديسمبر من كل سنة، سيتواصل إلى غاية 7 ديسمبر الجاري.

 

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فن تشكيلي: ابداعات لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرض بالجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 03 ديسمبر 2023 08:40     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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